En Viedma se suspendió la formulación de cargos por los certificados médicos truchos

El juez Dvorzak explica a fiscales y querellante su propuesta para la futura formulación de cargos. Foto: Marcelo Ochoa.

La audiencia de formulación de cargos contra 119 imputados por la presunta defraudación en perjuicio del Estado por la presentación de «certificados médicos truchos» duró menos de media hora y fue suspendida por el juez de Garantías, Adrián Dvorzak.

La decisión del magistrado se basó en el «debido proceso» y para no afectar la «defensa en juicio» según indicó ante los fiscales Juan Pedro Peralta y Francisco Marano, el abogado Federico Rosbaco representante de la Fiscalía de Estado -querellante en la causa-, los defensores oficiales Graciela Carriqueo, María Paz Alvarez y Camilo Curi, presentes en la sala, y una veintena de defensores particulares que siguieron la audiencia de manera virtual, junto a más de medio centenar de imputados.

Dvorzak señaló que la propuesta era para «una mejor organización y darle un tratamiento regular» para «una tutela judicial efectiva de la víctima» representada por la Fiscalía de Estado «sino también para garantizar un debido proceso y un derecho de defensa a cada una de las personas que va a estar sometida a este legajo». Las partes estuvieron de acuerdo.

El magistrado estableció que en el plazo de diez días los defensores deberán presentar ante la Oficina Judicial el listado de sus defendidos, «con sus datos personales», y luego se realizará una audiencia con todos los abogados para realizar «planteos técnicos», que serán definidos al final del proceso.

La formulación de cargos comenzará una vez realizada esas presentaciones y con grupos de unos 20 imputados por vez.

La audiencia realizada este jueves en la sala principal de los tribunales de la capital provincial contó con la presencia de Tania Lastra, secretaria de la Función Pública, quien no ocultó su fastidio cuando el juez suspendió el trámite.

Tania Lastra estuvo presente en la audiencia. Foto: Marcelo Ochoa.

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El proceso tiene hasta el momento 119 imputados y no hay antecedentes similares en los tribunales del país.

Se inició con una denuncia realizada el 23 de mayo de 2024 por el propio gobernador Alberto Weretilneck, el fiscal de Estado, Gastón Pérez Esteban; y su adjunto, Luciano Minetti Kern, quienes se presentaron como denunciantes.

El 31 de mayo fue ampliada y se pidió investigar a una médica de Roca y a un psicólogo de Villa Regina quienes habían emitido una cantidad de certificados médicos en beneficio de un trabajador del Estado.

Posteriormente, el profesional de Regina fue desvinculado del trámite judicial, no así la médica junto a otra persona que habría actuado como gestor.

En los últimos dos años el Ministerio Público Fiscal recopiló documentación para el pedido de formulación de cargos contra más un centenar de imputados con domicilios en distintas ciudades de la provincia.

Se los acusa de una posible defraudación en perjuicio de la administración pública mediante la expedición y presentación de certificados médicos que consignaban diagnósticos falsos de enfermedades o impedimentos laborales inexistentes.