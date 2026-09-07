Martínez, Álvarez, López y Rebolledo brillaron en el Karting con caja de Rincón de los Sauces

Laureano Martínez, Franco Álvarez, Lucas López y Oscar Rebolledo tuvieron un fin de semana impecable en Rincón de los Sauces. Los cuatro pilotos dominaron todas las salidas a pista de sus divisionales y se subieron a lo más alto del podio en el Karting con caja. También celebraron Federico Ferrero, Juan Romani, Emma Moretti y Alejo Martínez. Un centenar de kartings giraron en el circuito Héctor Álvarez del norte provincial.

En la Junior, ya no sorprende lo de Laureano Martínez. El joven de General Roca sumó su cuarto triunfo del año en una temporada que lleva cinco fechas. Martínez fue el más veloz cada vez que salió a la pista y en la final le ganó por 2s012 a Tomás La Colla. Tercero quedó el local Lautaro Peralta, quien logró vencer en la tercera fecha, en la única carrera que no pudo ganar Martínez.

Tal como lo hiciera el año pasado, Franco Álvarez volvió a celebrar como local. Esta vez lo hizo en la Senior, con 10s115 de ventaja sobre Kiano Moll. Tercero quedó el nuevo líder del campeonato, Joaquín Vera, a 11s862. No fue un buen fin de semana para uno de los referentes de la categoría, Bautista Datri, que quedó undécimo tras recibir un toque de Agustín Campo, quien fue excluido. De esta manera, Franco Álvarez volvió a ganar en el kartódromo que lleva el nombre de su padre, como ya lo hiciera en 2025.

Otro que tiene un andar impecable es Lucas López, quien alcanzó su tercer triunfo del año en la Varilleros. Tras un ajustadísimo final, le ganó por apenas 51 milésimas a Facundo Fiad. Lejos de ellos llegó, en el tercer lugar, Agustín Herrera. López ya había ganado en la primera y en la cuarta fecha y quedó muy bien posicionado en su aspiración de ser campeón.

El que no se quedó atrás en la categoría Master fue Oscar Rebolledo, que también dominó su categoría. El campeón vigente quiere repetir y en esa búsqueda le ganó por 692 milésimas a Nicolás Sepúlveda. Gonzalo Sarai quedó tercero, para completar el podio, a 788 milésimas, en una de las mejores carreras del fin de semana.

Luego de la pole position de Luciano Corral, Federico Ferrero prevaleció en la serie, la prefinal y la final de la Internacional. Para llegar a su segundo triunfo consecutivo en la temporada, le sacó apenas 560 milésimas a su coterráneo Franco Álvarez, que tuvo doble actividad. Tercero llegó Rubén Fiad, a 628 milésimas.

El que celebró por primera vez, en la Kayak 250, fue Juan Romani. Martín Petto hizo la pole position, pero a partir de la serie fue todo de Romani, que ganó ampliamente la final con 15s140 de ventaja sobre Nicolás Imaz. Tercero, muy cerca de este último, llegó Fabián Schunmacher.

Por último, en la escuelita ganó Emma Moretti, que estuvo acompañada en el podio por Eitan Garro y Valentino Pérez Morando. En la prejunior, el que celebró fue Alejo Martínez, escoltado por Ciro Romero e Iker Medel, otro piloto local.

La fecha, que fue la última con Guillermo Moreno como presidente de la categoría, dejó un saldo altamente positivo, con 100 kartings presentes a la hora de clasificar el día sábado. La sexta fecha tendrá lugar entre el 17 y 18 de octubre.