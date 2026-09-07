Carrera de los 100 pilotos en Centenario: Eberle, Fernández y Della Gaspera se quedaron con todo

En la tradicional carrera en homenaje a Juan Carlos López, con pilotos invitados, Iván Eberle e Isidro Fernández dominaron cada una de las salidas a pista de la Clase 3 y se llevaron el puntaje ideal en el autódromo de Centenario.

Además, Germán González brilló entre los titulares de la Clase 2, mientras que Franco Rossomanno lo hizo entre los invitados. Los otros ganadores del fin de semana fueron Cristian Geslowsky y su invitado Agustín Maraschini (Clase 1). Omar Della Gáspera volvió al triunfo en el TC Neuquino y Omar Ocampo lo hizo en el Pista. También celebró Santiago Martínez.

Fue absoluto el dominio de Eberle y Fernández en la Clase 3 del Turismo Pista del Valle. Con el VW Gol del Borghese Competición, y la motorización de Tito Etchegaray, ambos hicieron la pole position y lideraron todas las vueltas, tanto en ambas series como en las finales. Para Eberle fue la tercera victoria de la temporada, marcando la diferencia sobre su mayor contendiente, que es Alejandro López y que tiene dos triunfos.

Della Gaspera volvió al triunfo en el TC Neuquino.

En la final de titulares, Eberle le ganó por 2s2 al propio López, y por más de 8s a Juan Cortina. Más atrás llegaron Sebastián Massa, Mariano Semenov, Facundo Mena, Matías Rizzo, Tiago Lisievicz, Francisco La Cruz, Martín González y Alberto Alonso. En tanto, en la final de invitados Fernández prevaleció sobre Camilo Echevarría (le sacó más de 7s) y Andrés Tomini.

González, en la Clase 2

Un panorama similar se dio en la Clase 2, dónde Germán González ejerció un dominio total, quedándose con la clasificación, la serie y la final. De esta manera, el piloto de Choele Choel volvió al triunfo tras cuatro fechas, ya que había triunfado en la primera carrera del año. Benjamín Zuain fue su escolta, a 6s3, mientras que César Bacigaluppe quedó tercero y más atrás arribaron Matías Tobio,

Tiago Silenzi, Oscar Gensabella, Mariano Fioretti, Roberto Ruzzi, Leandro Cerda, Marcos Radulescu, Matías Basso, Valentín Vega y Rafael Martínez. Por otro lado, los invitados dieron un muy buen espectáculo. Franco Rossomanno fue el vencedor, y tras las exclusiones de Facundo González, Luciano Ghio y Agustín Zuain, completaron el podio Walter Estebanez y Tomás Baeza.

Otro que dominó todo el fin de semana fue Della Gáspera, que también se quedó con la clasificación, la serie y la final del TC Neuquino. Fue el segundo triunfo del año para Della Gáspera, que de esta manera alcanzó la línea de Fabricio Becerra, quien ya no participa de la divisional. Su escolta fue el ganador de la fecha anterior, Claudio Sepúlveda, a sólo 289 milésimas, en lo que fue el final más ajustado del fin de semana. Tercero llegó Walter Pozzi. Cabe destacar que Juan Manuel Trasarti volvió a la categoría, pero terminó abandonando. En el TC Pista se impuso Omar Ocampo.

Clase 1 x 2

Muy cambiante fue lo sucedido en la Clase 1 del TPV. Entre los titulares, la pole quedó para Lautaro Aragonés, la serie para Juan Rossi y la final para Cristian Geslowsky, que le ganó por apenas 549 milésimas a su compañero de equipo, Carlos Cisterna. Tercero llegó Lautaro Aragonés. En tanto, entre los invitados, Francisco Chao dominó la clasificación y la serie, pero la final fue para Agustín Maraschini, con una amplia ventaja de 14s7 sobre Valentín Cortina. Tercero quedó Joaquín Garro.

Chapa y pintura para los autos de Facundo Metzler (121) y Ramiro Godoy (109), que tuvieron un accidente en la Clase 1 del TPV.

Por último, en la Clase 1 600 ganó Santiago Martínez. También fue un fin de semana cambiante para la divisional, ya que Nicolás San Martín fue el poleman y Luis Rivera se impuso en la serie. Fernando Rodríguez y Guillermo Paredes acompañaron a Martínez en el podio.

La fecha tuvo una gran convocatoria de pilotos (con 58 autos en total) y también de público, ya que una buena cantidad de espectadores se dio cita en el autódromo de Centenario. La próxima fecha (sexta de la temporada) está prevista para el 3 y 4 de octubre.