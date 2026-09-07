María Emilia Soria a Diario RÍO NEGRO: «Tenemos un 68% más de proyectos de construcción en la ciudad»

A contramano de la recesión nacional y el freno en el consumo, la construcción privada se disparó un 68% en General Roca. La intendenta María Emilia Soria confirmó el salto en las presentaciones de obras particulares, traccionado por la llegada de desarrolladores regionales y el efecto derrame de Vaca Muerta que eligen a la ciudad para edificar.

Durante su paso por los estudios de Río Negro Radio, la jefa comunal remarcó la paradoja que atraviesa en la región: mientras el comercio minorista lidia a diario con la caída en las ventas, los desarrolladores aceleran iniciativas habitacionales, comerciales y corporativas.

El impacto de Vaca Muerta y el desembarco de capitales en General Roca

«Son estas cosas que uno a veces no comprende: hay una recesión, se consume menos y lo vemos con la caída de la coparticipación que es la recaudación del IVA. Pero por otro lado tenemos 68% de nuevos proyectos de construcción en la ciudad«, afirmó Soria.

Al analizar el perfil de quienes presentan los expedientes ante el área de Arquitectura, la mandataria señaló la gravitación del sector hidrocarburífero: «Cuando uno empieza a ver los nombres aparecen desarrolladores inmobiliarios de Neuquén Capital que ven en la ciudad una posibilidad de expansión y una plaza ordenada. En un momento complejo, tener 68% más de proyectos de desarrollo en derechos de arquitectura es muy positivo».

En un momento complejo, tener 68% más de proyectos de desarrollo en derechos de arquitectura es muy positivo». María Emilia Soria.

Para agilizar estos desembarcos y reducir los tiempos administrativos, el municipio implementó un sistema de habilitaciones comerciales y de obras 100% digital, en articulación técnica con la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC).

La plusvalía urbana en el Corredor del Bicentenario y el Paseo Viterbori

Uno de los sectores con mayor dinámica de radicación es el Corredor del Bicentenario, sobre el margen del Paseo Viterbori, donde la aplicación de nuevas herramientas de planificación urbana permitió destrabar parcelas que se encontraban improductivas o retenidas a la espera de especulación inmobiliaria.

Foto: Franco Urchipía.

«Planificamos una ordenanza de plusvalía para esa zona que al principio los desarrolladores miraban con cierto recelo, y hoy es impresionante la cantidad de nuevos proyectos que tenemos sobre el corredor: iniciativas gastronómicas, comerciales, sedes de oficinas y espacios culturales», detalló la jefa comunal.

Soria aclaró que esta urbanización exige una mirada integral sobre los servicios públicos: «No es cuestión de lotear y nada más; hay que contemplar los accesos seguros hacia la Ruta 22 y garantizar que las familias cuenten con centros de salud y escuelas cercanas».

Hacia dónde crece General Roca: los ejes de expansión y obras de saneamiento

Con las chacras bajo producción protegidas por ordenanza y las tierras fiscales del norte reservadas para planes de vivienda social, el municipio orientó el avance de los loteos privados en dos corredores específicos:

Eje Oeste (hacia Ruta Provincial 6): densificación de antiguos macizos que salieron del circuito agrícola, con soporte de conectores viales pavimentados como calle 25 de Mayo y Damas Patricias .





densificación de antiguos macizos que salieron del circuito agrícola, con soporte de conectores viales pavimentados como . Eje Este (Stefenelli): consolidación de loteos residenciales que profundizan la integración urbana hacia el límite con Cervantes.





consolidación de loteos residenciales que profundizan la integración urbana hacia el límite con Cervantes. Infraestructura sanitaria troncal: reactivación de gestiones para completar el colector cloacal de calle Los Álamos, correspondiente al Plan Director de Cloacas, paso indispensable para habilitar nuevas etapas de pavimento en los barrios en expansión.





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