Masters 1000: Mariano Navone despertó a tiempo y logró un triunfazo en Montreal

El bonaerense está por primera vez entre los 32 mejores jugadores del torneo.

El bonaerense Mariano Navone logró hoy una de las mejores victorias de su carrera como tenista profesional, luego de avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal (Canadá), uno de los torneos previos al US Open.

El actual 44° del ranking mundial, se repuso de un comienzo adverso y terminó imponiéndose sobre el monegasco Valentin Vacherot, 14° preclasificado, por 1-6, 6-3 y 6-3, en poco más de dos horas de partido; su mejor resultado en el torneo canadiense.

Para Navone fue su tercer éxito ante tenistas Top 20 del escalafón. La de hoy se suma a las conseguidas anteriormente ante el canadiense Félix Auger-Aliassime en Roma, y contra el noruego Casper Ruud en Ginebra, demostrando que está viviendo el mejor año de su vida.

En la próxima rueda, y en busca de los octavos de final, «La Nave» espera por el francés Arthur Fils o el estadounidense Zachary Svajda. El máximo favorito que quedó de ese lado del cuadro y es potencial cuartofinalista es Alex de Miñaur, que se medirá ante Ignacio Buse o Cameron Norrie.

Distinta suerte corrió para los argentinos Sebastián Báez y Tomás Etcheverry, quienes fueron derrotados y eliminados este mediodía argentino en la segunda vuelta del torneo canadiense.

El bonaerense Báez, 48° del planeta, comenzó bien pero terminó cayendo ante el belga Zizou Bergs (31°), por 6-4, 3-6 y 2-6; mientras que el platense Etcheverry, 26° del escalafón, cedió sin atenuantes ante el portugués Nuno Borges (55°), por 6-4 y 6-2.

👀¡Sí, Tomy! Etcheverry movió a Borges de lado a lado.



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En estos momentos, el bonaerense Juan Manuel Cerúndolo (52°) lucha para mantenerse con vida ante el noruego Casper Ruud (9°), quien se encuentra set arriba. Luego en la programación saldrá a cancha su hermano Francisco, 16° favorito, para medirse ante el estadounidense Alex Michelsen (42°).

El último argentino en jugar hoy será el platense Thiago Tirante, 65° del mundo, que tendrá un duro escollo por delante: nada menos que el estadounidense Taylor Fritz, 7° del ranking y reciente campeón del ATP 500 de Washington.