Masters 1000: Mariano Navone despertó a tiempo y logró un triunfazo en Montreal
El bonaerense comenzó perdiendo, pero terminó imponiéndose sobre el monegasco Valentin Vacherot en tres parciales y avanzando a tercera rueda.
El bonaerense Mariano Navone logró hoy una de las mejores victorias de su carrera como tenista profesional, luego de avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 de Montreal (Canadá), uno de los torneos previos al US Open.
El actual 44° del ranking mundial, se repuso de un comienzo adverso y terminó imponiéndose sobre el monegasco Valentin Vacherot, 14° preclasificado, por 1-6, 6-3 y 6-3, en poco más de dos horas de partido; su mejor resultado en el torneo canadiense.
Para Navone fue su tercer éxito ante tenistas Top 20 del escalafón. La de hoy se suma a las conseguidas anteriormente ante el canadiense Félix Auger-Aliassime en Roma, y contra el noruego Casper Ruud en Ginebra, demostrando que está viviendo el mejor año de su vida.
En la próxima rueda, y en busca de los octavos de final, «La Nave» espera por el francés Arthur Fils o el estadounidense Zachary Svajda. El máximo favorito que quedó de ese lado del cuadro y es potencial cuartofinalista es Alex de Miñaur, que se medirá ante Ignacio Buse o Cameron Norrie.
Distinta suerte corrió para los argentinos Sebastián Báez y Tomás Etcheverry, quienes fueron derrotados y eliminados este mediodía argentino en la segunda vuelta del torneo canadiense.
El bonaerense Báez, 48° del planeta, comenzó bien pero terminó cayendo ante el belga Zizou Bergs (31°), por 6-4, 3-6 y 2-6; mientras que el platense Etcheverry, 26° del escalafón, cedió sin atenuantes ante el portugués Nuno Borges (55°), por 6-4 y 6-2.
👀¡Sí, Tomy! Etcheverry movió a Borges de lado a lado.— ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 5, 2026
📺 Mirá el mejor tenis en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/qe4sdGmtqa
En estos momentos, el bonaerense Juan Manuel Cerúndolo (52°) lucha para mantenerse con vida ante el noruego Casper Ruud (9°), quien se encuentra set arriba. Luego en la programación saldrá a cancha su hermano Francisco, 16° favorito, para medirse ante el estadounidense Alex Michelsen (42°).
El último argentino en jugar hoy será el platense Thiago Tirante, 65° del mundo, que tendrá un duro escollo por delante: nada menos que el estadounidense Taylor Fritz, 7° del ranking y reciente campeón del ATP 500 de Washington.
Comentarios