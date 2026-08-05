El gobierno de Javier Milei dio de baja el capítulo de la Ley de Tierras tras la pérdida de apoyos clave

En cuestión de horas y en un efecto dominó, el proyecto de Ley de Tierras empezó a perder votos en el Senado, en la previa a la sesión de este jueves 6 de agosto. Un grupo de senadores que el oficialismo considera aliados quitó apoyo, en una señal de máxima alarma para el Gobierno.

Según informó Infobae, el oficialismo decidió dar de baja el capítulo que generó controversia a nivel nacional este miércoles en horas de la tarde.

En este sentido, la titular del Senado, Victoria Villarruel, convocó a la sesión para este jueves 6 a partir de las 14, en la que se debatirá el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero sin el apartado que modificaba la Ley de Tierras.

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Cómo fue la pérdida de apoyos de la Ley de Tierras de Javier Milei

Tal como publicó este medio, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, salió a jugar fuerte en un video publicado en redes sociales donde fue contundente en contra de la reforma. Maneja el voto de la senadora Julieta Corroza, a quien Bullrich contaba entre los respaldos: en la conferencia de prensa que ofreció este martes, le agradeció al monobloque La Neuquinidad, que integra la legisladora.

“Así como hemos dicho que de ninguna manera vamos a entregar tierras fiscales a extranjeros (envié la ley el lunes a la Legislatura), con la misma firmeza digo que de ninguna manera vamos a acompañar. Queremos que las tierras sean para los argentinos”, afirmó, sin vueltas, Figueroa.

El otro mandatario que salió a diferenciarse fue el peronista Osvaldo Jaldo, de Tucumán, que maneja dos votos de senadoras que están en diferentes bloques: Beatriz Ávila (Independencia) y Sandra Mendoza (Convicción Federal). Ávila tiene muy buena sintonía con Bullrich y su voto negativo significa toda una novedad.

“He conversado con las dos senadoras nacionales y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, reveló Jaldo según un comunicado oficial. “Yo no puedo opinar por ellas, pero lo que yo sé hasta acá es que estaban decididas a no acompañar ese proyecto. Yo lo que creo es que la gente puede venir a invertir, pero no puede venir a apropiarse de nuestras tierras”, reflexionó.

También blanqueó su oposición un senador radical, Daniel Kroneberger, de La Pampa. “Voy a votar en contra de las modificaciones a la Ley de Tierras, por el límite impuesto, entre otras cosas”, anunció al diario local La Arena. Y otra representante de la provincia, la macrista María Victoria Huala (PRO), está en duda y pide recalcular la sesión. “No me parece que estén dadas las condiciones para sesionar mañana”, dijo al medio citado.

El rechazo de Kroneberger se sumó al de dos radicales más, el catamarqueño Flavio Fama y el bonaerense Maximiliano Abad, aunque Fama permanece en su provincia por motivos de salud (pidió votar de manera virtual pero aún no se lo concedieron). Como sea, en el bloque de 10 de la UCR solo 7 estarían acompañando el proyecto de La Libertad Avanza.

Con este panorama negro, Bullrich deberá definir qué hacer con el cuarto intermedio que debería retomarse este jueves. Son horas de contactos fervientes con el Gobierno, que está muy cerca de sufrir un duro golpe en el Senado: necesitan reunir 37 voluntades para votar y, hasta el momento, no consiguen asegurarlas.

A las complicaciones del “poroteo” se sumó la guerra abierta entre Bullrich y Victoria Villarruel –también publicada por este medio– luego de que la vicepresidenta autorizara a la senadora kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti (“ad referéndum” del cuerpo) a votar de manera virtual porque no puede viajar a Buenos Aires debido a que cursa un embarazo avanzado y de riesgo.

Bullrich calificó la resolución de Villarruel como un “mamarracho jurídico” y un “panfleto propagandístico”. “Esto sienta un precedente. Además, una legisladora no puede votar de una manera que el reglamento dice que no existe”, advirtió al canal A24. Por si fuera poco, acusó a la titular del Senado de “militar para el kirchnerismo”.