Piden prisión perpetua para Luis Alberto Espinosa por el femicidio de Jéssica Scarione en Neuquén

La fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Agustina Bouyer solicitaron este miércoles la pena de prisión perpetua para Luis Alberto Espinosa, hallado culpable del femicidio de su pareja, Jéssica Noemí Scarione perpetrado el 12 de septiembre de 2025. El pedido de la pena máxima, al que adhirió la querella particular, fue formulado durante la audiencia de determinación de la pena realizada en los tribunales de Neuquén.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) argumentaron que Espinosa fue declarado penalmente responsable por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio) y por el uso de arma de fuego.

En este sentido, remarcaron que la legislación penal argentina prevé la prisión perpetua como única sanción aplicable para esta calificación, sin margen para considerar circunstancias atenuantes.

Asimismo, la fiscalía requirió que se declare la segunda reincidencia de Espinosa, al señalar que cuenta con antecedentes penales por delitos como robo y hurto, habiendo cumplido previamente penas de prisión efectiva.

Jéssica Noemí Scarione fue asesinada en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza el 12 de septiembre de 2025.

El hecho investigado ocurrió el 12 de septiembre de 2025 en la vivienda que la pareja compartía en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza. De acuerdo con la acusación, en un contexto de violencia física y psicológica sostenida desde 2021, Espinosa le disparó a Scarione en el abdomen con un arma de fuego, causándole una hemorragia masiva que le provocó la muerte, para luego darse a la fuga.

El imputado ya había reconocido su autoría en el crimen el pasado 29 de mayo mediante un acuerdo parcial presentado por el MPF.

El tribunal encargado de fijar la pena —integrado por los jueces Raúl Aufranc, Luis Giorgetti y Andrés Repetto— adelantó que dará a conocer su resolución en una nueva audiencia programada para mañana por la mañana.