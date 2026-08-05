Pasará más de una década en prisión por abusar sexualmente de una niña en Zapala

Un hombre identificado por sus iniciales J.B.M. fue condenado a 10 años y 4 meses de prisión efectiva tras quedar acreditado que abusó sexualmente de una niña durante aproximadamente un año en la ciudad de Zapala. Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando el imputado vulneró a la víctima «aprovechando la relación de autoridad, confianza y cuidado existente», según argumentó la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo.

Durante la audiencia de determinación de la pena, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) había solicitado una condena más severa, de 14 años y 6 meses de prisión efectiva. Su pedido se basó en las circunstancias agravantes, el contexto de violencia y amenazas, y la extensión del daño físico y psicológico provocado en la niña.

La pretensión de la fiscalía contó con el acompañamiento de la querella institucional, representada por la defensora de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Natalia Díaz. Por su parte, la defensa penal había requerido el mínimo legal de 8 años.

El Tribunal de Juicio —integrado por la jueza Leticia Lorenzo y los jueces Ignacio Pombo y Diego Chavarría Ruiz— dio por probados como agravantes la continuidad del delito en el tiempo, la marcada asimetría de edad entre el agresor y la víctima, y el severo impacto traumático causado. Como único atenuante, los magistrados contemplaron la falta de antecedentes penales del imputado.

Finalmente, J.B.M. fue hallado culpable como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por el modo de realización, continuado y agravado por el vínculo.

Asimismo, el tribunal dispuso que, una vez firme el fallo, el condenado sea inscrito en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS). A solicitud de la fiscalía, también se extendió por 60 días la prohibición de acercamiento y contacto hacia la víctima y su entorno familiar.