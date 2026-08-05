Impulsan un taller gratuito de corte y confección para mujeres mayores en Bariloche

Un taller de corte y confección gratuito destinado a mujeres adultas mayores se pondrá en marcha a partir de este jueves, impulsado por el Consulado de Chile en Bariloche y el Círculo Gabriela Mistral.

«Se trata de un taller de costura básica y confección para promover el aprendizaje y el encuentro de unas 30 mujeres chilenas residentes en la región y amigas de Chile«, indicó Alejandra Guzmán, presidenta de la asociación Gabriela Mistral en Bariloche.

El taller es financiado por el Fondo Concursable 2026 de la División para la Comunidad de Chilenos en el Exterior perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile que Bariloche obtuvo por segunda vez consecutiva.

Los encuentros serán todos los jueves de agosto, de 15 a 16.30 en la sede de la asociación ubicada en Neuquén 190, en el barrio Las Quintas. El acceso es libre, sin inscripción.

«El objetivo es crear un espacio de encuentro, aprendizaje técnico y fortalecimiento de lazos sociocomunitarios entre compatriotas e integrantes de la comunidad. Este taller de terapia ocupacional está destinado al adulto mayor», destacó Guzmán. Y comentó que el número va variando ya que las mujeres que participan suelen llevar «alguna amiga o prima o vecina que se terminan sumando al grupo».

Recalcó que «mucha gente necesita contención y este tipo de talleres ofrecen un lugarcito para disfrutar y encontrarse». Aseguró que desde hace tiempo, la asociación ofrece diversos tipos de talleres que son auspiciados por el gobierno de Río Negro y la CEB. «Ofrecemos el taller de armado de lámparas artesanales -al que asisten casi 60 mujeres que buscan una salida laboral-, o de mozo, inglés, marketing. Ahora vamos a sumar bijouterie, cestería china, guitarra, manualidades, chocolatería y masajes«, enumeró. La intención es aportar una salida laboral, pero además reunirse.

El año pasado, también resultaron adjudicatarios del Fondo Concursable 2026 para el taller de pintura en tela. «En esa oportunidad, le ganamos a Mar del Plata. Estos proyectos nos cubren el material para poder llevar adelante los talleres. Para el de pintura, pudimos comprar telas, pinceles, ornamentación. Las abuelitas hicieron 16 manteles para las mesas de la asociación», comentó.

En esta oportunidad, en el taller de confección -que finalizará en septiembre- se elaborará ropa de cama con máquinas de coser alquiladas. «Al igual que el año pasado, en las fiestas patrias chilenas donaremos las sabanitas al área de Neonatología del hospital Ramón Carrillo y algunos cubrecamas para las incubadoras», concluyó.