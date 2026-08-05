Rolando Figueroa le puso fecha al asfalto de la Ruta 7 en Cortaderas y las obras del paso Pichachén

El proyecto para asfaltar la Ruta Provincial 7 en el sector de Cortaderas tendrá su primer tramo habilitado al tránsito en 20 días, anunció ayer durante un acto en Chos Malal el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Los trabajos comprenden la pavimentación de 116 kilómetros, cuya finalización el Gobierno espera concretar antes de fin de año.

La obra permitirá generar un camino asfaltado alternativo para llegar hasta el Norte Neuquino sin necesidad de tomar las rutas nacionales 22 y 40, que conforman en la actualidad el único recorrido asfaltado para llegar a Chos Malal desde la zona de la Confluencia y el Alto Valle.

Figueroa aseguró que «en 20 días vamos a inaugurar los primeros 10 kilómetros de la Ruta 7″, dijo y adelantó que «antes de fin de año vamos a tener los 116 kilómetros en marcha», permitiendo que la zona norte «esté 100 kilómetros más cerca».

El mandatario aprovechó la ocasión para recordar una anécdota con el secretario general del sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci: «Él me decía: ‘Yo quiero la Ruta 6’. Yo le respondía: ‘Nosotros queremos la Ruta 7’. Algunos aprovechaban esas divisiones y no hacían ninguna ruta. Hoy estamos haciendo las dos».

Asfalto para el paso Pichachén y más obras

Neuquén también avanzará con las licitaciones de otros tramos de rutas provinciales claves para la conectividad de la región norte y el vínculo con Chile.

Según informó Figueroa, «antes de finalizar octubre vamos a estar licitando las rutas Andacollo-Los Miches y El Huecú-El Cholar-Pichachén para que el corredor bioceánico de todos los norteños sea una realidad de una vez por todas».

«Chos Malal va a ser un nodo indispensable en el corredor bioceánico binacional para llegar a la región del Biobío, en Chile», sostuvo el gobernador, quien agregó que con esta obra «los turistas que vayan desde la Pampa Húmeda hacia los puertos de Concepción van a tener que pasar por Chos Malal, por Andacollo, por Los Miches y por Guañacos«.

El plan de obras comprende también, en palabras de Figueroa, el desarrollo de la acuicultura, la incorporación de más hectáreas bajo riego y la generación de proyectos «importantes» para el desarrollo luego de Vaca Muerta.

«Desarrollo pero cuidando el ambiente»

El gobernador ya había anunciado ayer junto a una comitiva de funcionarios provinciales el regreso de los vuelos internos entre Chos Malal, San Martín de los Andes y Neuquén por parte de la aerolínea American Jet.

En material vial destacó también el avance de la circunvalación de Añelo, proyecto que describió como «histórico, sumamente reclamado y necesario». «Tenemos una mirada de desarrollo, pero cuidando el ambiente», agregó.

El asfaltado de la Ruta 7 fue divididos en tramos, dos de los cuales ya fueron licitados este año. Cuentan con el apoyo logístico y financiero de YPF, la petrolera de mayoría estatal que participó junto al Gobierno provincial de los anuncios y las gestiones administrativas para que la pavimentación de la traza tome forma.