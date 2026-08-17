Masters 1000: otro triunfazo para Thiago Tirante y pasaje a los octavos de final en Cincinnati

El platense logró clasificar por tercera vez consecutiva a los octavos de final de un Masters 1000

Con la confianza por las nubes, el argentino Thiago Tirante confirmó su buen momento en el circuito profesional y logró hoy avanzar a los octavos de final en el Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos), antesala del US Open.

El jugador platense, 50° en el ranking mundial ATP, demostró que lo hecho días atrás eliminando al serbio Novak Djokovic no fue casualidad y eliminó hoy al español Martín Landaluce, 67° del escalafón, por 7-6 (5) y 7-6 (4), en dos horas y cuarto de partido.

Como lo indica el marcador, el partido estuvo lejos de ser trámite sencillo para el jugador argentino, que hoy avanzó por tercera vez consecutiva a los octavos de final de un certamen de estas características.

Go Thiago 🙌



Argentina's Tirante defeats Landaluce 7-6 7-6 for his third concecutive fourth-round appearance at Masters 1000 events. #CincyTennis pic.twitter.com/H9hwFm45j0 — Tennis TV (@TennisTV) August 17, 2026

El español quebró en el amanecer del encuentro y tomó ventaja en el marcador, pero Tirante respondió rápidamente y niveló el juego, trámite que se mantuvo igualado hasta el tiebreak, donde prevaleció la potencia y contundencia del platense.

En el segundo, la paridad casi se rompe en el décimo game, cuando el español Landaluce tuvo una bola de set con ventaja de 5-4 en el marcador, lo que hubiese forzado la definición a un tercer set.

Tirante pudo quebrar con el ibérico al saque, estando el tanteador 5-5, pero otra vez el pleito llegaría a tiebreak, donde un potente saque del argentino terminó sellando la trabajada y valiosa victoria.

De esta forma, el jugador de 25 años se metió a octavos por tercera vez en fila en este tipo de torneos, tras lo hecho en Canadá y en Roma. Su rival en la siguiente ronda saldrá del duelo que protagonizarán el checo Jakub Mensik (16°) y el australiano Rinky Hijikata (95°).

El otro argentino que continúa con vida en suelo norteamericano es el bonaerense Juan Manuel Cerúndolo (51°), que ayer consiguió una notable victoria ante el francés Arthur Rinderknech (28°) por 4-6, 7-6 (3) y 7-6 (5). Su próximo rival será el canadiense Felix Auger-Aliassime (4°).