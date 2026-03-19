Mateo Retegui, en la mira de un gigante de Europa a un año de su llegada a Arabia Saudita

El delantero aparece en el radar de un equipo importante de Italia.

Mateo Retegui vuelve a ser protagonista en el mercado de pases europeo. A menos de un año de su salida hacia el fútbol de Arabia Saudita, el delantero aparece en la órbita de Milan, que busca reforzar su ataque de cara a la próxima temporada.

Según informó el medio italiano Tuttosport, ya existieron contactos entre Igli Tare, director deportivo del Rossoneri, y Alessandro Moggi, representante del futbolista surgido en Boca.

El club italiano tiene como objetivo renovar su frente ofensivo y considera a Retegui como una de las alternativas principales. Su buen rendimiento previo en la Serie A lo mantiene bien posicionado dentro de la carpeta de posibles incorporaciones.

En la lista de candidatos también aparecen nombres de peso como Moise Kean, Gabriel Jesús y Robert Lewandowski, lo que refleja la intención del Milan de dar un salto de calidad en esa zona del campo. Sin embargo, la negociación no será sencilla.

El delantero fue transferido hace pocos meses al Al-Qadisiya por 68.5 millones de euros, una cifra elevada que complica cualquier intento de salida.

Mateo Retegui, enfocado con Italia en el repechaje para el Mundial 2026

Más allá de los rumores de mercado, el delantero se encuentra actualmente en Italia, donde entrena en Florencia con la Selección en la previa del repechaje ante Irlanda del Norte. El atacante buscará ser una pieza clave para que la Azzurra logre la clasificación al Mundial 2026, mientras su futuro a nivel clubes comienza a generar expectativas en Europa.

Los números de Retegui desde su llegada a Al Qadisiya

Desde su llegada al fútbol de Arabia Saudita, Mateo Retegui acumula 28 partidos disputados. Su saldo es de 18 goles y 1 asistencia, repartidos en compromisos de Saudi Pro League, King’s Cup y Saudi Super Cup. En total, sumó 2.413 minutos en Al-Qadisiya.