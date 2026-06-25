Maxi Meza se iría de River para regresar a Independiente, donde ya acordó su contrato

Stefano Di Carlo prometió una depuración del plantel y está cumpliendo. El miércoles trascendió que se rescindirían los contratos de los zagueros centrales Paulo Díaz y Germán Pezzella y este jueves se sumó un volante a la lista: Maximiliano Meza.

El futbolista surgido en Gimnasia y Esgrima La Plata cortaría este viernes el vínculo que lo une a River hasta diciembre de este año y firmaría en Independiente en condición de libre.

Meza llegó a River a mediados de 2024 de la mano de Marcelo Gallardo. En aquel momento, el club de Núñez desembolsó una cifra cercana a los dos millones de euros para incorporarlo desde Monterrey de México.

Sin embargo, su paso por el Millonario no fue el esperado. Tras algunas buenas actuaciones en sus primeros meses, sufrió una sucesión de lesiones que tuvieron su punto cúlmine con la avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, sufrida ante Boca en noviembre de 2025.

Luego de su segunda operación de rodilla (la primera había sido tras el Mundial de Clubes), Meza volvió a jugar casi seis meses después, en la derrota ante Atlético Tucumán en el Monumental. Eduardo Coudet le dio continuidad durante cuatro encuentros consecutivos (Carabobo, San Lorenzo y Bragantino), pero luego dejó de tener participación. De hecho, no sumó minutos en los últimos tres cruces de playoffs del Torneo Apertura.

Ahora, continuaría su carrera en Independiente, donde tuvo un paso sumamente exitoso entre 2016 y 2019. De la mano de Ariel Holan, el mediocampista mostró su mejor versión y fue una pieza clave para la obtención de la Copa Sudamericana 2017, con un recordado gol ante Flamengo en la final. Además, también conquistó la Suruga Bank 2018 en Japón.

Maxi Meza fue una de las grandes figuras de Independiente en la Copa Sudamericana 2017 que culminó en el Maracaná.

Su gran rendimiento lo llevó a disputar el Mundial 2018 con la selección argentina dirigida por Jorge Sampaoli, y en 2019 fue vendido a Monterrey por una cifra cercana a los 15 millones de dólares.