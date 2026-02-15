Maxi Morales y Florencia Padual fueron los más rápidos del Tria Cross de la Manzana 2026

Este domingo se disputó la 12° edición del Tria Cross de la Fiesta Nacional de la Manzana. La clásica prueba se realizó en Paso Córdoba y tuvo la participación de más de 200 atletas.

Hubo deportistas locales y representantes de 20 ciudades de la región: El Cuy, Allen, Plaza Huincul, Villa Regina, Chichinales, Luis Beltrán, Cipolletti, Fernández Oro, Neuquén, General Enrique Godoy, Cutral Co, Cervantes, Plottier, General Conesa, Centenario, Balsa Las Perlas, Ingeniero Jacobacci, Cinco Saltos, Sierra de la Ventana, Senillosa, El Bolsón y Choele Choel dijeron presente.

Este año, la competencia se desarrolló en tres pruebas: Tria Largo (36 kilómetros) y Corto (20 kilómetros) individuales y Posta de 3 integrantes. Además, hubo una participación especial del Tria Integrado. La actividad comenzó a las 8 de la mañana en el Brazo Verde de Paso Córdoba y finalizó en horas de la tarde con una gran presencia de público, que alentó a los atletas en los últimos metros de la competencia.

Más de 200 atletas participaron de la clásica prueba.

En Tria Largo, los ganadores fueron el roquense Maximiliano Morales (5° título) y la salteña Florencia Padual. Por otro lado, en Corto triunfaron el allense Rodrigo Nicolás Sede y la neuquina Romina Guiñazú. En Posta, la victoria en la general fue de Tomás Cofré (Roca), Pablo Vommaro (Godoy) y Martín Araya (Regina).

Además de la premiación de hoy, los ganadores de las categorías generales participarán de una premiación especial que se realizará el próximo viernes 20 de febrero en el Escenario Mayor, en la primera noche de la Fiesta Nacional de la Manzana.