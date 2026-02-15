Mundialito Femenino 2026: los resultados de la primera jornada en General Roca

Este sábado 14 de febrero comenzó a rodar la pelota en General Roca. El Mundialito Femenino 2026 tuvo su jornada inaugural en tres escenarios: el Estadio Luis Maiolino, el Complejo Deportivo Roca y el Predio Municipal, ubicado en la zona norte de la ciudad.

Los partidos comenzaron por la mañana, con un buen marco de público que se sostuvo durante toda la jornada, la cual también incluyó la ceremonia inaugural del certamen.

En la categoría Sub 14, la principal del torneo, la primera victoria fue para Unión Femenina, que por la Zona B derrotó 4 a 0 a Atlético Neuquén en el Maiolino. Más tarde, en el mismo escenario, CAI Naranja (de Comodoro Rivadavia) goleó 7 a 0 a Princesas por la Zona C.

Tras la ceremonia de apertura, las anfitrionas de Deportivo Roca cerraron el día con una sólida victoria: 5 a 1 ante Luna Park de Bariloche, por la Zona A. Además, las naranjas ya habían vencido por 4 a 0 a CAI Blanco a la mañana.

La Sub 14 del Deportivo Roca suma seis puntos tras obtener dos victorias. (Club Deportivo Roca)

En el Predio Municipal también hubo acción. Por la Zona C, AC Ferro de Neuquén y Tomateras de Lamarque empataron 1 a 1. En tanto, por la Zona B, Pinchitas de San Carlos de Bariloche venció 4 a 0 a Lala Gym de Chubut.

Sub 12 y Sub 16: todos los resultados

En la Sub 12, por la Zona A, Deportivo Roca igualó 0 a 0 frente a Pueblo Viejo Las Peques, que vienen de consagrarse campeonas en Chile. En el otro partido del grupo, Tomateras superó 4 a 0 a Lala Gym.

Por la Zona B, Princesas y 18 de Diciembre empataron 1 a 1. Mientras que en la Zona C, Círculo Italiano derrotó 4 a 2 a CET Patagonia de Jacobacci.

Las Sub 16 también tuvieron su estreno. En la Zona A, Deportivo Roca venció 2 a 1 a Atlético Neuquén y AC Ferro superó 5 a 2 a Lala Gym. Por la Zona B, Unión Femenina goleó 4 a 0 a 4 de Octubre y la CAI se impuso 5 a 0 ante Círculo Italiano. En el Grupo C, Pinchitas y Experimental igualaron 2 a 2.

Por último, las categorías más pequeñas —Sub 8 y Sub 10— disputaron encuentros recreativos en el Maiolino, completando una jornada a puro fútbol femenino en la ciudad.