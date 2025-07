Maximiliano Salas será refuerzo de River: los detalles de la operación y la polémica con Racing

River está a un paso de cerrar su primera incorporación en este mercado de pases. Maximiliano Salas ejecutaría en las próximas horas su cláusula de rescisión con Racing y se sumará al equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Según informó TyC Sports, Maximiliano Salas ya le dio el «sí» al técnico hace varios días, y como la Academia se negó a negociar, el Millonario decidió desembolsar los ocho millones de euros que exige su contrato.

La llegada del zurdo, uno de los pedidos expresos del Muñeco para el segundo semestre, responde a la necesidad de jerarquizar el plantel de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores.

En Núñez ya trabajan para que Salas se realice la revisión médica lo antes posible y se incorpore a la pretemporada que arranca este martes en Ezeiza. La idea es que pueda estar presente desde el miércoles, aunque si los tiempos no dan, se sumará el jueves.

Si bien estaba previsto que este lunes se activara la cláusula, el proceso se demoró por cuestiones administrativas. Solo resta que un escribano, en nombre del futbolista, se presente en Futbolistas Agremiados o envíe una carta documento para solicitar los datos bancarios de Racing, lo que oficializará el traspaso.

Salas tenía todo acordado para renovar su contrato con Racing hasta diciembre de 2028, con una mejora salarial incluida, pero la irrupción de River y una llamada directa de Gallardo terminaron inclinando la balanza.

La operación no está exenta de polémica. En el fútbol argentino no es común que los clubes paguen cláusulas de rescisión entre sí, por lo que la movida de River generó revuelo. Desde Racing no hubo declaraciones públicas, pero se presume cierto malestar. Gallardo, por su parte, negó cualquier conflicto con Milito.

Los hinchas de Racing sí se manifestaron. Durante el amistoso del sábado frente a Olimpia en Paraguay, Salas fue silbado al ser anunciado por la voz del estadio y también al ingresar en el entretiempo. Además, aparecieron pasacalles con críticas hacia él y Marcelo Gallardo.

Salas, de 26 años, surgió en All Boys y pasó por O’Higgins y Palestino de Chile, y por Necaxa de México. En Racing, donde llegó en 2024, fue figura en la consagración de la Copa Sudamericana y la Recopa. En total, suma 13 goles en 76 partidos.