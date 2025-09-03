Mayte Puca cierra su gira en Italia con la exigente Maratón Capri-Napoli: «Es la más difícil»

Después de un mes de competencia internacional en aguas abiertas, Mayte Puca, la nadadora de Bariloche, afrontará su última parada en Italia. Este sábado, competirá en la Maratón Capri-Napoli, donde defenderá el título que obtuvo en la rama femenina el año pasado y, además, buscará meterse en el top 10 de la clasificación general. “La idea es mejorar las sensaciones del año pasado”, anticipó.

La joven de 26 años tuvo un comienzo auspicioso en su gira internacional. En julio se impuso en los 32 kilómetros del Cruce al Lago San Juan, en Canadá. Luego sumó podios en la Ocean Man de México y en la Maratón Ohrid, en Macedonia.

En la última prueba celebró un cuarto puesto general en una competencia que se suspendió por tormenta y fuerte oleaje. “Voy afilando cada evento como si fuera el único. Me hubiese encantado terminar la última, pero no se pudo”, expresó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

La preparación de Mayte comenzó en abril con el objetivo de mejorar sus actuaciones del año pasado y lo consiguió. Tanto en Canadá como en Macedonia se metió en el top 4 general. “Estoy contenta y en el fondo quería estar entre los primeros puestos de la general. Sabíamos que era difícil y fue impresionante”, confesó.

Ahora, la nadadora se concentra en su último gran desafío, la Capri-Napoli, donde ya se consagró en dos oportunidades. “Es la más difícil porque el cuerpo está cansado. Incluso va a estar complicado entrar en el top 10 porque el nivel es muy alto. Esperemos que este año pueda llegar mejor”, manifestó.

El recorrido de 36 kilómetros parte desde Marina Grande, en Capri, y finaliza en el paseo marítimo de Nápoles. «La gané dos veces y genera más presión, pero es parte del desafío», concluyó Puca, quien luego regresará al país para evaluar su participación en nuevas competencias.