Mbappé marcó un hat-trick para el Real Madrid, que volvió a ganar en La Liga de España

Kylian Mbappé festeja uno de sus tres goles ante la Real Sociedad.

Real Madrid goleó por 4 a 1 a la Real Sociedad en el partido que disputaron este miércoles, en el estadio Santiago Bernabéu, por la primera fecha de La Liga española, que se había postergado.

Los tres goles de Mbappé en la goleada de Real Madrid ante la Real Sociedad

El conjunto local se impuso tras un hat-trick del delantero Kylian Mbappé, que convirtió a los 39 minutos del primer tiempo y a los 14 y 34 del segundo, mientras que el extremo Vinícius marcó también, cuando iban 22 minutos de la segunda parte.

¿KIKI MBAPPÉ? NO… ¡TRIki Mbappé! Atención a ESPECTACULAR pase de Vinicius para que Kylian defina con calidad y sentencie su Hat-Trick en el 4-1 vs. Real Sociedad.



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La visita había marcado el empate transitorio en 43 minutos de la primera etapa, por medio del volante Luka Sučić.

La goleada ubica al Real Madrid en el primer lugar de la tabla, con puntaje perfecto al cabo de dos fechas desde el regreso del DT José Mourinho, mientras que la Real Sociedad cayó al otro extremo de la clasificación, sin unidades.

¡¡GOLAZO MERENGUE EN EL BERNABÉU!! Conexión perfecta entre Kiki y Jude para que Mbappé marque su doblete en el 2-1 de Real Madrid vs. Real Sociedad.



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En un partido abierto con un homenaje para el lateral Marc Cucurella, campeón del mundo con España, Mbappé rompió el cero en 39 minutos del primer tiempo, con un zurdazo que entró por el ángulo derecho del arquero rival.

¡KIKI LO VA A FESTEJAR CON PAJARITO! Asistencia TOP de Valverde y definición con mucha calidad de Mbappé para anotar el 1-0 de Real Madrid vs. Real Sociedad en el Bernabéu.



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El conjunto visitante pudo igualar y llegar al entretiempo con un empate parcial por el gol de Sučić, que a los 43 minutos se quedó con el rebote de un remate bloqueado del extremo Job Ochieng y abrió el pie para definir de primera, a la carrera, y poner la pelota contra un palo.

Ya en el segundo tiempo, cuando iban 14 minutos, una pared de Mbappé con el enganche Jude Bellingham le permitió pisar el área y definir ante el achique de Álex Remiro, para el 2-1.

Solo ocho minutos más tarde, Vinícius apareció libre de marca dentro del área chica y recibió un centro atrás del propio Bellingham, que encontró espacios con una buena pisada hacia afuera, que solamente tuvo que empujar al gol.

Mbappé llegó al hat-trick cuando iban 34 minutos del complemento y luego de recibir una pelota filtrada de Vinícius, que definió picándola por encima de la salida de Remiro y convirtió el 4-1 final.

La primera fecha terminará de disputarse este jueves, con el enfrentamiento entre el Celta de Vigo y el Osasuna, a las 15:30, mientras que el Barcelona recibirá al Athletic Club de Bilbao desde las 16 (hora argentina).