Media docena de victorias: Deportivo Viedma extendió su racha en la Liga Argentina de básquet
Venció a Gimnasia, en La Plata, por 88-78. Luciano Cáceres y Nico Paletta fueron los goleadores en el equipo rionegrino.
Deportivo Viedma se hizo fuerte en el arranque de la gira y derrotó a Gimnasia (La Plata) por 88-78, en un partidazo vibrante que se peleó hasta la última pelota, correspondiente a la fecha 23 de la Conferencia Sur de la Liga Argentina. Con carácter y un cierre sólido, el equipo de Guillermo Bogliacino sumó su 13ª victoria de la temporada (13-10) y estiró la racha a seis triunfos consecutivos.
El inicio fue parejo, con pasajes de ida y vuelta que permitieron a ambos equipos sostener un juego dinámico. Sin embargo, también hubo errores no forzados en ataque, y el primer cuarto se cerró igualado en 20.
En el segundo parcial, el encuentro ganó en intensidad. Viedma mostró una gran efectividad desde el perímetro y logró marcar diferencias. El Lobo mantuvo el ritmo, se sostuvo en partido y por momentos pasó al frente, pero el conjunto rionegrino respondió desde el banco y se fue al descanso arriba por 46-39 (parcial 26-19).
Gimnasia lo tuvo a tiro, pero Viedma la bancó
Tras el entretiempo, Gimnasia salió decidido a achicar la distancia y le imprimió carácter al juego. No obstante, Viedma encontró variantes y buenas transiciones para manejar los tiempos del partido. El tercer cuarto finalizó con ventaja para la visita por 65-60 (parcial 19-21).
En el tramo final, el equipo platense apostó a un juego colectivo agresivo y a la precisión en los tiros para mantenerse a tiro en el marcador. Sin embargo, Bogliacino movió las piezas en el momento justo y Depo Viedma logró a sacar una máxima de 15 (86-71) antes del cierre. Con envión anímico y solidez en los minutos decisivos, el conjunto rionegrino selló el 88-78 definitivo y su sexta victoria consecutiva.
Los mejores de la noche
En Gimnasia se destacaron Joan Carlos Gutiérrez Conde y Gian Franco Sinconi Bonetto, con 16 y 15 puntos respectivamente. Viedma tuvo al goleador de la noche, Luciano Cáceres, con 20 puntos y también hubo muy buenos aportes de Nicolás Paletta (15), Joaquín Petre (12) y Jeffrey Merchant (11), Alfredo Ventura, con 7, fue el máximo rebotero, y Paletta regaló 4 asistencias.
Con la victoria en el bolsillo, la delegación rionegrina se trasladará a Mar del Plata para cumplir con dos compromisos: el viernes 20 ante Unión y el domingo 22, contra Quilmes, uno de los históricos de la categoría.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar