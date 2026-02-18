Media docena de victorias: Deportivo Viedma extendió su racha en la Liga Argentina de básquet

Deportivo Viedma se hizo fuerte en el arranque de la gira y derrotó a Gimnasia (La Plata) por 88-78, en un partidazo vibrante que se peleó hasta la última pelota, correspondiente a la fecha 23 de la Conferencia Sur de la Liga Argentina. Con carácter y un cierre sólido, el equipo de Guillermo Bogliacino sumó su 13ª victoria de la temporada (13-10) y estiró la racha a seis triunfos consecutivos.

El inicio fue parejo, con pasajes de ida y vuelta que permitieron a ambos equipos sostener un juego dinámico. Sin embargo, también hubo errores no forzados en ataque, y el primer cuarto se cerró igualado en 20.

En el segundo parcial, el encuentro ganó en intensidad. Viedma mostró una gran efectividad desde el perímetro y logró marcar diferencias. El Lobo mantuvo el ritmo, se sostuvo en partido y por momentos pasó al frente, pero el conjunto rionegrino respondió desde el banco y se fue al descanso arriba por 46-39 (parcial 26-19).

3 más 3 igual a 6. Viedma alcanzó la media docena de victorias en la LAB. (Prensa GELP)

Gimnasia lo tuvo a tiro, pero Viedma la bancó

Tras el entretiempo, Gimnasia salió decidido a achicar la distancia y le imprimió carácter al juego. No obstante, Viedma encontró variantes y buenas transiciones para manejar los tiempos del partido. El tercer cuarto finalizó con ventaja para la visita por 65-60 (parcial 19-21).

En el tramo final, el equipo platense apostó a un juego colectivo agresivo y a la precisión en los tiros para mantenerse a tiro en el marcador. Sin embargo, Bogliacino movió las piezas en el momento justo y Depo Viedma logró a sacar una máxima de 15 (86-71) antes del cierre. Con envión anímico y solidez en los minutos decisivos, el conjunto rionegrino selló el 88-78 definitivo y su sexta victoria consecutiva.

Los mejores de la noche

En Gimnasia se destacaron Joan Carlos Gutiérrez Conde y Gian Franco Sinconi Bonetto, con 16 y 15 puntos respectivamente. Viedma tuvo al goleador de la noche, Luciano Cáceres, con 20 puntos y también hubo muy buenos aportes de Nicolás Paletta (15), Joaquín Petre (12) y Jeffrey Merchant (11), Alfredo Ventura, con 7, fue el máximo rebotero, y Paletta regaló 4 asistencias.

Petre tuvo otra buena noche en Depo, que ahora se va a Márdel. (Prensa GELP)

Con la victoria en el bolsillo, la delegación rionegrina se trasladará a Mar del Plata para cumplir con dos compromisos: el viernes 20 ante Unión y el domingo 22, contra Quilmes, uno de los históricos de la categoría.