Matías Álvarez fue oficializado como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera

El Gobierno formalizó la designación de Matías Gabriel Álvarez como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El nombramiento de Álvarez se oficializó a través del Boletín Oficial por medio del Decreto 291/2026, tras completar el proceso de audiencias públicas y la evaluación de antecedentes.

Juan Bautista Mahiques impulsó su designación

La postulación de Álvarez fue impulsada originalmente por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El candidato fue sometido a una instancia de consulta donde ciudadanos y organizaciones pudieron analizar su idoneidad para el cargo, proceso que culminó con una audiencia pública celebrada el pasado 22 de abril.

Durante dicha evaluación, el flamante titular de la UIF contó con el aval de especialistas, entre ellos el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), Juan Félix Marteau, quien resaltó tanto su formación académica como su trayectoria profesional.

Matías Gabriel Álvarez cubrirá a Paul Starc

Su asunción se produce para cubrir la vacante dejada por Paul Starc, cuya renuncia fue aceptada a fines de enero.

En sintonía con estos movimientos, el Gobierno también aceptó, mediante el Decreto 290/2026, la renuncia de Santiago Martín González Rodríguez, quien hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente del organismo.

A continuación, el decreto completo:

Noticias Argentinas