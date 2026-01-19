Merentiel se desgarró y no estará en el debut de Boca ante Riestra

Miguel Merentiel fue reemplazado en el amistoso ante Olimpia por un desgarro en el gemelo.

Miguel Merentiel, apenas pasados los diez minutos del amistoso ante Olimpia, pidió el cambio por una molestia en el gemelo. El uruguayo fue sometido a estudios que mostraron que está desgarrado, por lo que se perderá los primeros partidos del Torneo Apertura.

“Lógico que preocupa y nos ocupa”, comentó Claudio Úbeda en la conferencia de prensa post partido en San Nicolás. Ahora, el Sifón deberá analizar variantes para el encuentro de este domingo ante Deportivo Riestra.

Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia) están entre algodones y se entrenan de manera diferenciada desde hace varios días. Ninguno participó en los dos amistosos que jugó Boca, ni siquiera fueron convocados.

En el encuentro ante Olimpia, el entrenador reemplazó a Merentiel por Lucas Janson, y por ahora es quien pica en punta para ser titular en el primer partido oficial del Xeneize en el año.

La dirigencia boquense ofertó por Alexis Cuello en los últimos días, pero San Lorenzo no está dispuesto a venderlo por las cifras que propuso Juan Román Riquelme por el 60% de la ficha del jugador.

Además, después del encuentro de este domingo, Boca jugará el miércoles 28 de enero ante Estudiantes, en La Plata. La Bestia se perderá varios partidos en el arranque de la temporada.