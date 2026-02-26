Messi, en el país del reguetón: entrenamiento abierto y locura en Puerto Rico

Lionel Messi se encuentra en Puerto Rico para cumplir con el compromiso pactado. Este jueves disputará el amistoso que estaba previsto para hace un par de semanas contra Independiente del Valle y que se pospuso por la molestia muscular del capitán de Inter Miami.

Para este compromiso en el estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, con capacidad para 24.000 espectadores, las entradas a la venta para ver al mejor jugador del mundo se habían agotado en apenas 17 minutos.

Messi fue recibido por una multitud en Puerto Rico

También se pautó un entrenamiento abierto en el mismo escenario que terminó por realizarse en la noche de este miércoles y que generó una verdadera locura. Miles de aficionados con camisetas de Inter Miami, Barcelona y la Selección Argentina se acercaron a la cancha y entonaron «que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar».

El entrenamiento de Inter Miami en Puerto Rico

Con una enorme sonrisa, Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y los demás futbolistas de las Garzas se acercaron a cada sector de las tribunas y saludaron a la gente que les expresaba su cariño.

Está claro que los de Javier Mascherano moderarán la exigencia puesto que ya se encuentran en plena competencia y Messi recién vuelve de su lesión. El inicio de la MLS, en la que defienden el título, no fue el esperado: caída 3-0 ante Los Angeles FC con una pálida actuación.

Este fin de semana se disputará el clásico de la Florida ante Orlando City y Leo además comenzó a pensar en lo que vendrá con la Selección Argentina: la Finalissima con España, el viernes 27 de marzo, en Qatar.