Messi habló antes de la final de la Copa América: el pedido a Di María y el mensaje para los hinchas

Argentina se prepara para enfrentar a Colombia en la final de la Copa América, y Lionel Messi, el capitán de la Albiceleste, brindó una entrevista en DSports donde habló sobre el trascendental encuentro, su futuro en la selección y su recuperación de una reciente lesión. Qué dijo de Ángel Di María, el rol del Dibu Martínez y cuál fue el mensaje para los hinchas.

“Sabemos que todas las Copas América son dificilísimas, todas las competiciones oficiales son muy duras. Depende de pequeños detalles quedar afuera. En los cruces son 90 minutos y hay penales, no hay alargue como en la Eurocopa”, explicó Messi, destacando la dificultad del torneo.

Respecto a su futuro con la selección argentina, Messi fue claro: “¿Jugar otra Copa América? No. En estos momentos no me gusta pensar más allá, estoy disfrutando y viviendo el día a día y viendo lo que me pasa. Tuve una etapa muy grande en la Selección en la cual sufrí entre comillas porque siempre quise estar e intentarlo. Cuando no se daban los resultados la pasábamos mal. Ahora, con lo que estamos viviendo, disfruto el día a día”.

El astro argentino añadió: “Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes, no fue como yo planeaba o deseaba. Ahora tenemos la oportunidad de jugar una final y disfrutándola. Con la responsabilidad de intentarlo y dar el máximo para intentar conseguirla”.

Messi y su pedido a Di María, en plena Copa América

Messi también se refirió a su compañero y amigo, Ángel Di María, y su posible retiro de la selección. “¿Su retiro de la Selección? No lo hablamos, pero de pasada siempre se lo tiramos que si sale todo bien y Dios quiere, dentro de poco tenemos partidos de Eliminatorias (para que siga jugando). Escuché lo que dijo Fide el otro día y lo tiene muy decidido, no hay nada que lo mueva, por eso tampoco lo hablamos mucho y tratamos de que esté bien, que disfrute lo que le queda”.

El capitán argentino expresó su deseo de que Di María tenga una despedida memorable: “Tuvimos la gran suerte de que se despida en una final y es un escenario espectacular para que sea su último partido. Quién te dice metiendo otro gol en una final como hizo en las últimas que jugó. Sería extraordinario”.

Qué dijo Messi sobre su estado de salud y lesión

Sobre su estado físico, Messi comentó: “A nivel individual, con Canadá me sentí muy bien. Después con Chile me sentí bien desde el juego y lo físico. Con Chile me pasó muy rápido lo del aductor y ya no jugué cómodo, te hace jugar frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales”.

“Con Ecuador llegué justo también. Llegué bien de la lesión, pero teniendo eso en la cabeza y sabiendo que me había pasado. El último (Canadá) ya me solté mucho más, me encontré mejor. Y en estos días que pasaron después y para la final me voy a encontrar mejor creo”, añadió.

Messi reconoció la importancia de Dibu Martínez y los penales

Messi elogió al arquero Emiliano «Dibu» Martínez, especialmente en situaciones de penales: “Después los penales, si bien se dice que es suerte, teniendo al Dibu no es tan así. Uno o dos te agarra mínimo y eso es una gran ventaja”.

El capitán destacó la estrategia de los rivales: “Los rivales que juegan contra Argentina te plantean otro tipo de partidos, muchos buscan el empate y ver qué pasa en los penales, donde no siempre gana el mejor. Con Ecuador tuvimos muchísima suerte porque nos generaron muchísimas ocasiones, hasta la última”.

En la previa a la final de la Copa América contra Colombia, cuál fue el mensaje de Messi para los hinchas

Messi envió un mensaje a los seguidores argentinos: “Disfrutemos de este momento. Nosotros los argentinos siempre queremos más, queremos ganar y muchas veces en el fútbol todo pasa por ganar, pero hay que disfrutar de esta nueva final. Que estén orgullosos de este grupo y lo que viene logrando. No es fácil hace todo lo que hizo esta selección, con su cuarta final seguida habiendo sido campeón de América, Finalissima y del mundo. Estar otra vez acá tiene muchísimo mérito”.

“Son pocas las selecciones en la historia que pudieron conseguir algo así, de estar tanto tiempo siendo la mejor porque ganaban. La gente lo sabe eso y está muy orgullosa, por eso lo vive de la manera que lo vive. Ojalá podamos seguir disfrutando y viviendo en este sueño que es seguir ganando”, concluyó Messi.