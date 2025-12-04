Messi opinó del Boca de Paredes: «Se hizo muy fuerte de local»

Lionel Messi, en una etrevista con ESPN, habló sobre la selección, el próximo Mundial, el Barcelona de Pep y sorprendió al referirse a Boca Juniors.

“Leo (Paredes) le dio un cambio grande a Boca desde su llegada. Creo que Boca hoy se hizo muy fuerte, sobre todo de local”, comentó el rosarino. El Xeneize ganó sus últimos cuatro partidos como local ante River, Tigre, Talleres y Argentinos Juniors. Este domingo, enfrentará a Racing desde las 19:00 en las semifinales del Torneo Clausura, en los papeles, su desafío más complejo hasta ahora.

El campeón del mundo destacó que Paredes fue protagonista del cambio, no solo en lo futbolístico, sino también en lo actitudinal: “Gran parte de todo esto es por él, por el juego que le da, porque supo acomodar al equipo dentro de la cancha, y porque sé que a nivel de grupo se lleva muy bien”.

Además, Messi contó que habló con el capitán de Boca sobre el tema: “Lo he hablado con él, se nota eso”, y agregó que se alegra por el presente de su amigo: “Me alegra por él, es un amigo, lo quiero mucho. Él tenía muchas ganas de volver y jugar en Boca”.