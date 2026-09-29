¿Messi podría jugar dos partidos? «Si quiere venir antes, puede», expresó Scaloni

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló hoy en conferencia de prensa y dejó varios títulos interesantes. El más destacado, el referido a su futuro como DT albiceleste: “la predisposición está de las dos partes”, aseguró.

Pero, además, el santafesino reveló el día en que Lionel Messi se unirá a sus compañeros del equipo nacional con vistas a su partido de despedida, programado para el próximo 6 de octubre contra Benín en el Estadio Monumental.

"LA PREDISPOSICIÓN ESTÁ DE LAS DOS PARTES. RECIÉN EMPEZAMOS A HABLAR", dijo Lionel Scaloni en conferencia de prensa en relación a su futuro al mando de la Selección Argentina.



📺 #ESPNF90 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/dCGXih09Lx September 29, 2026

En la previa al primero de los encuentros amistosos, mañana ante Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, Scaloni aclaró cuándo se daría la llegada del astro desde los Estados Unidos: «Leo, en principio, viene el fin de semana, después del partido ante Burkina Faso«.

Aunque, ante la pregunta de un periodista, el técnico campeón del mundo en Qatar dejó una puerta abierta que ilusiona a los fanáticos de la Selección. ¿Hay chances que el “10” llegue antes de tiempo y pueda jugar un partido más?

“Si quiere venir a jugar el tres no tiene problema”, comenzó diciendo. Aunque reiteró que “en principio llegaría el domingo”. De existir la posibilidad de adelantar su llegada, sería para el encuentro ante Burkina Faso del próximo sábado.

"SI QUIERE VENIR, PUEDE" 😅 🐐



Así contestó Lionel Scaloni sobre la chance de que Lionel Messi juegue DOS PARTIDOS en lugar de uno en esta triple fecha FIFA 🇦🇷



👉 "Está pautado que viaje para acá después del partido del 3/10, pero si quiere venir antes, puede. No tenemos… pic.twitter.com/dgsFKPL8C2 September 29, 2026

Si bien refirió a ello con humor y risas, la posibilidad que Lionel Messi dispute un encuentro más con la Selección nacional es real. Su último partido con el Inter Miami fue el 27 de septiembre y su próximo desafío con el equipo estadounidense será recién contra D.C. United el 10 de octubre.

Scaloni también enfatizó su papel y cómo el equipo argentino ha respondido ante la ausencia de Messi en los partidos que no se presentó.

«Es indudable que él es un jugador indispensable. Por suerte, en los partidos en los que no estuvo, el equipo ha respondido; tenemos chicos jóvenes que pueden aportar. La identidad no va a cambiar, que es la de tener la pelota. Tenemos gente que puede aportar liderazgo y, sobre todo, tenemos buena gente; no buscamos un caudillo, buscamos gente positiva. Entre todos intentaremos suplir lo que hacía Leo”, expresó.