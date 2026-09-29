La Justicia desestimó la causa por la muerte de un niño en una planta de líquidos cloacales en Neuquén

Uno de los piletones de la planta de líquidos cloacales donde fue hallado muerto Tahiel. Foto: Emiliano Ortiz (archivo).

Este martes 29 de septiembre, la Justicia confirmó que desestimó la causa penal por la muerte de Tahiel, un niño con autismo de seis años que fue hallado sin vida dentro de uno de los piletones en un predio de EPAS en Neuquén capital. Según comunicó el Ministerio Público Fiscal, no se encontraron «elementos que permitan sostener la existencia de un hecho delictivo».

El trágico suceso ocurrió durante la tarde-noche del pasado lunes 3 de agosto mientras el pequeño estaba en la casa de sus abuelos, ubicada en cercanías a la planta de líquidos cloacales del barrio Confluencia, cuando, en un breve descuido, se escapó.

Cuando notaron su ausencia, entre las 19 y las 20.50, la familia avisó a las autoridades e inició una rápida difusión de su imagen en redes sociales.

El comisario Rubén Rodríguez, a cargo del caso, informó que a las 20.50 recibieron el primer llamado que solicitaba la intervención ante la «desaparición de un menor», en este aviso ya se indicaba que el niño podría haber ingresado a las instalaciones del organismo provincial, ubicado sobre calle Tronador.

Efectivos policiales acudieron a la esquina de Tronador y calle Chocón donde se encontraron con un grupo de personas. Tras realizar el procedimiento correspondiente y hablar con el personal de lugar, ingresaron a la planta de tratamiento.

Para el rastrillaje se convocó a Bomberos, precisamente personal de buzos tácticos, y a la División de Búsqueda de Personas. En paralelo, también se buscó al pequeño en los alrededores del predio.

Cerca de las 22:15, personal de Bomberos localizó un cuerpo dentro de uno de los piletones con características coincidentes con las del niño buscado. Minutos después, tras la intervención del equipo de Criminalística y el médico policial, se confirmó su identidad y se constató que no presentaba signos vitales.

Qué determinó la Justicia

El Ministerio Público Fiscal comunicó hoy a los familiares de la víctima que, tras la investigación realizada por el organismo, el «fallecimiento del niño no puede atribuirse a una conducta delictiva». La resolución fue notificada por la fiscal del caso Lorena Juárez, e intervino también el Servicio de Asistencia a las Víctimas y Testigos (SAVyT).

“Del análisis integral de la evidencia colectada, no surgen elementos que permitan sostener la existencia de un hecho delictivo como causa del fallecimiento”, indica el texto de la resolución que desestimó el caso penal.

“La evidencia reunida permite establecer que el niño ingresó al predio del EPAS por un portón que se encontraba abierto, desplazándose luego hacia el interior de las instalaciones, hasta alcanzar el sector de los piletones, donde finalmente fue hallado sin vida. El examen médico-legal y la autopsia practicada no evidenciaron signos de criminalidad, lesiones traumáticas ni otros elementos objetivos que permitieran inferir la intervención de terceras personas”, detalló.

Asimismo, Juárez remarcó que la «ausencia de un delito y, por ende, de un responsable penal», no borra la «existencia de una pérdida profundamente dolorosa ni el impacto que esta ha generado en su familia».

«El proceso penal encuentra aquí su límite, pero ello no significa que deba hacerlo sin el deber de mirar, comprender y acompañar a quienes hoy deben afrontar la ausencia de Tahiel”, concluyó.

El análisis de las cámaras de seguridad

Desde el MPF indicaron que la desestimación del caso penal se realizó sobre la base de información reunida mediante registros de cámaras de seguridad. En su momento, Diario RÍO NEGRO pudo acceder a una de las grabaciones que cuenta el caso, que consiste en el momento en que el niño ingresó al predio.

En las imágenes, se puede apreciar que el niño estaba en las inmediaciones de la entrada cuando en un determinado momento atraviesa la valla a las 19:14:34. El chico pasa a excasos metros del puesto del sereno y hasta tiene un cruce de miradas con un trabajador de seguridad que estaba afuera del puesto unos 10 segundos después, a las 19:14:45.

Hasta las 19:15:10, en el cuadro de la cámara se pierde registro de ambos hasta que vuelve aparecer el hombre en imagen, pero sin rastros del niño. El hombre se dirige directamente a la entrada y le hace señas a alguien que está afuera, que termina siendo la madre del niño.

Allí, el sereno le marca con el dedo la dirección en la que se fue el chico y le dice unas palabras a la mujer, que termina ingresando a la planta a las 19:15:33. Allí, culmina la grabación, lo que terminó siendo el último registro de Tahiel.