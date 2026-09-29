A sus 91 años, Armando Bombardieri presentó una propuesta de himno para General Roca

Armando Bombardieri presentó en el club Italia Unida un himno a la ciudad de General Roca.

Armando Bombardieri presentó una composición que creó hace más de 50 años junto a Blanca Ibáñez de Delgado y busca que sea reconocida como el himno oficial de General Roca. “Hoy ya tengo 91 años, me parece que tengo derecho a no esperar más”, expresó.

El maestro Bombardieri organizó un evento en el club Italia Unida para presentar esta composición que tiene más de 50 años.

En los años 70, Bombardieri compuso la música de un himno dedicado a la ciudad de General Roca, mientras que la letra fue escrita por Blanca Ibáñez de Delgado. Más de cinco décadas después, decidió volver a presentar la obra con la expectativa de que pueda formar parte de un eventual concurso oficial.

“Esperé como 50 años o más que se presentara un concurso para poder participar con este himno cuya música es mía y la letra es de Blanca Ibáñez”, contó.

Blanca Ibáñez de Delgado, creadora de la letra del himno a General Roca.

Y agregó: “Hoy ya tengo 91 años, me parece que tengo derecho a no esperar más. El himno está y si hay un concurso me presentaré, por supuesto”.

Un proyecto para crear la bandera y el himno de Roca

En 2024, la concejal Belén Bavastri de JSRN había presentado un proyecto para la creación de la bandera y el himno de General Roca. Consultada por este medio señaló que la iniciativa fue archivada.

Ahora, Bombardieri vuelve a poner sobre la mesa la composición que creó junto a Ibáñez de Delgado hace más de 50 años.

“Las partituras están, la letra también”, señaló. La propuesta abre nuevamente la pregunta sobre la posibilidad de que General Roca tenga finalmente un himno oficial.

La letra del himno a General Roca

La composición de Ibáñez de Delgado con música del maestro Bombardieri referencia a los valles, al paisaje de la ciudad, como también al trabajo, al progreso y a la identidad.

Alza Roca sus valles floridos

Como auroras sembradas de amor

De esperanza, de paz y trabajo

Donde dora sus frutos el sol

Deja en Roca su aliento el pampero

Faro vivo en la ruta del sur

Roca se alza en la inmensa llanura

Ciudad prócer por siempre salud

Tiene en Roca la patria argentina

Un baluarte de su libertad

Un gran pueblo forjando el progreso

Valle de oro de acción fraternal

Alza Roca sus campos floridos

Templos blancos que habita el señor

En su marcha triunfal alza el cielo

Su sereno y gentil corazón

Alza Roca sus campos floridos

Templos blancos que habita el señor

En su marcha triunfal alza el cielo

Su sereno y gentil corazón