Messi va por otro título con Inter Miami ante Cruz Azul: formaciones, hora y dónde ver en vivo

El Inter Miami de Lionel Messi va en busca de la Campeones Cup, este miércoles ante Cruz Azul en el NU Stadium. (Foto: AP)

Lionel Messi buscará sumar un nuevo título a su extensa carrera cuando Inter Miami reciba este miércoles a Cruz Azul por la final de la Campeones Cup. El partido será a las 21, en el NU Stadium de Miami, y se podrá ver en vivo por Apple TV.

El certamen enfrenta al campeón de la MLS con el ganador de la Liga MX. Las Garzas accedieron a esta definición después de conquistar por primera vez la MLS Cup, mientras que La Maquina Celeste onsiguió su lugar tras derrotar a Toluca en el Campeón de Campeones de México.

Para Messi será otra oportunidad de ampliar un palmarés que ya cuenta con 47 títulos profesionales. A los 39 años, el rosarino atraviesa una temporada en la que suma 32 goles y 17 asistencias en 38 partidos, y buscará una nueva consagración con el equipo estadounidense.

Además, el encuentro tendrá un condimento especial para el conjunto local: Kily González hará su debut como entrenador principal del equipo, luego de haber sido anunciado a fines de agosto y superar los trámites administrativos que demoraron su llegada al banco.

En Inter Miami, además de Messi y Rodrigo De Paul, otro argentino podría estar desde el arranque: el roquense Facundo Mura. El lateral derecho pelea por un lugar en el equipo titular con el estadounidense Ian Fray, quien fue desde el inicio en el último partido del Inter Miami, el empate 2-2 ante Nashville.

Del otro lado también habrá presencia argentina. Cruz Azul cuenta con siete futbolistas nacidos en el país: Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, Luka Romero, José Paradela, Carlos Rotondi y Nicolás Ibáñez.

Formaciones, hora y TV

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame. DT: Cristian Kily González.

Cruz Azul: Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Agustín Palavecino, Erik Lira, José Paradela, Charly Rodríguez; Carlos Rotondi y Nicolás Ibáñez. DT: Joel Huiqui.

Hora: 21 (Argentina)

Estadio: NU Stadium, Miami

TV: Apple TV