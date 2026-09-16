La UNCo busca respaldo en el Congreso para el presupuesto universitario 2027

Según las autoridades de la UNCo, los recursos previstos por el Gobierno representan alrededor del 65% del monto que el CIN considera necesario para sostener un funcionamiento normal del sistema universitario. FOTO: Archivo.

La discusión por el financiamiento de las universidades nacionales ya llegó al Congreso y la Universidad Nacional del Comahue decidió jugar su propia carta: convocará a los legisladores nacionales de Neuquén y Río Negro para poner sobre la mesa las necesidades presupuestarias de la casa de altos estudios y pedirles que acompañen la propuesta elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El pedido fue aprobado hoy por unanimidad por el Consejo Superior de la UNCo, que facultó a las autoridades universitarias a gestionar reuniones con diputadas, diputados, senadoras y senadores de ambas provincias. El objetivo será explicar el escenario presupuestario y buscar respaldo para el proyecto de financiamiento universitario 2027 elaborado por el CIN.

El punto de partida de la discusión está en los números. El CIN calculó que el sistema universitario nacional necesita $11 billones para 2027, mientras que el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla $7,3 billones para las universidades nacionales. La brecha alcanza así los $3,7 billones.

Según la UNCo, los recursos previstos por el Gobierno representan alrededor del 65% del monto que el CIN considera necesario para sostener un funcionamiento normal del sistema universitario durante el próximo año. La propuesta de las universidades contempla, entre otros componentes, el financiamiento de salarios, becas estudiantiles, gastos básicos de funcionamiento y obras de infraestructura.

El reclamo no comienza con el proyecto de Presupuesto 2027. El sistema universitario viene manteniendo una discusión presupuestaria con el Gobierno nacional desde los ejercicios anteriores. De hecho, el CIN señaló en marzo de este año que las transferencias a las universidades nacionales habían acumulado una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, según sus propios cálculos.

Una diferencia que se arrastra

La UNCo también puso el foco en lo ocurrido durante la discusión del presupuesto anterior. El monto de $7,3 billones que ahora figura en el proyecto del Ejecutivo coincide, según la universidad, con la cifra que el CIN había solicitado para financiar el sistema universitario durante 2026.

En aquella oportunidad, las universidades habían planteado una necesidad de $7,3 billones y el Congreso terminó aprobando una partida de $4,8 billones. Para 2027, el CIN volvió a actualizar sus cálculos y elevó su propuesta a $11 billones.

La diferencia de cifras no es solamente una discusión contable. Para las universidades, el presupuesto define las condiciones con las que podrán sostener durante el próximo año sus actividades académicas, de investigación, extensión y asistencia, además de afrontar salarios, becas, gastos de funcionamiento e infraestructura.

El CIN aprobó su proyecto durante el 96° Plenario de Rectoras y Rectores realizado en San Carlos de Bariloche, donde la Universidad Nacional del Comahue también participó de distintas actividades del sistema universitario patagónico.

En ese encuentro, además, la UNCo avanzó junto con otras nueve universidades nacionales en una carta de intención para desarrollar un doctorado en Inteligencia Artificial Aplicada, una iniciativa que tendrá como protagonista a la Facultad de Informática de la universidad neuquina.

Ahora la discusión se trasladará al Congreso. La UNCo buscará que los representantes de Neuquén y Río Negro conozcan de primera mano el escenario que atraviesa la institución y acompañen, durante el debate presupuestario, el monto solicitado por el CIN.

La universidad anunció además que promoverá acciones de visibilización para mostrar el impacto que tiene la situación presupuestaria sobre las universidades públicas y reclamar un financiamiento que permita sostener sus actividades durante 2027.