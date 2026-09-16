Ocho mil espectadores y 300 artistas: el Fimba vuelve a llenar de música Bariloche

Martín Fraile Milstein, secretario de Cultura de Río Negro, destacó que no hay un festival similar al Fimba en el país. Foto: Chino Leiva

Con un adelanto del espectáculo flamenco de los españoles Alba Carmona y Jesús Guerrero, comenzó la sexta edición del Festival Internacional de Música de Bariloche (Fimba). Desde este miércoles hasta el próximo domingo, la ciudad cordillerana será sede de 25 encuentros musicales diversos que abarcarán a unos 300 artistas en seis escenarios.

La propuesta, organizada por la Secretaría de Cultura de Río Negro, alcanzará a unos 8.000 espectadores que podrán acceder de manera gratuita a los encuentros de artistas nacionales, Uruguay, Brasil, Chile y México. La grilla es de lo más variada y atraviesa el folclore, el tango, el jazz, el trap, el rock-pop, el candombe, la música académica y las grandes experiencias sinfónicas.

Esta nueva edición contará con la presentación del compositor y acordeonista de chamamé Chango Spasiuk, el bandolinista brasileño Hamilton de Holanda, los españoles Alba Carmona y Jesús Guerrero, la Orquesta Filarmónica de Río Negro (dirigida por Martín Fraile Milstein), el Coro Polifónico Nacional (dirigido por Fernando Tomé), la soprano mexicana Cecilia Eguiarte, la cantante, compositora y guitarrista chilena Elizabeth Morris, el Cuarteto de Cuerdas Atlas, de Brasil, Sol Liebeskind, La Ferni, el Guillo Espel Cuarteto y un abordaje sinfónico de la música de Bob Marley.

La programación suma a la cantautora uruguaya Samantha Navarro, Juan Mariño, Sebastián Prada, el dúo de pianos de Daniela Salinas y Lilia Salsano, Daniel Ruggiero Cuarteto, The League of Crafty Guitarists, Raúl Traver & David Benítez (clarinete y piano), The Camarada Tango, Tobi (trap urbano) y el Ensamble Viento Sur, de la Orquesta Filarmónica de Río Negro.

Martín Fraile Milstein, secretario de Cultura de Río Negro, destacó que no hay un festival similar al Fimba en el país. Foto: Chino Leiva

El Fimba contará además con la actuación de la Orquesta Infantil Argentina, de la Fundación SOIJAR (Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Argentina), la Camerata Juvenil Municipal (dirigida por Mariano Videla) y la Agrupación Coral Cantores de Bariloche y el Coro de Niños y Jóvenes Cantores (dirigida por Gimena Altmann Beveraggi).

“Durante cinco días, Bariloche ofrecerá una amplia diversidad musical, con artistas locales, argentinos y otros que vienen desde distintos lugares del mundo. Nos encontramos para compartir música con los barilochenses y los visitantes”, resumió Fraile Milstein, secretario de Cultura de Río Negro.

Este director de orquesta, docente y gestor cultural insistió en que el Fimba cumple dos premisas: “Por un lado, se garantiza el acceso de los barilochenses a espectáculos que, de otra forma, no se desarrollarían aquí. Pero además, esto es un incentivo para que los turistas visiten Bariloche. Si uno quisiera ver a Hamilton de Holanda, en Argentina tiene que venir a Bariloche. Si quiere encontrarse con una orquesta del Coro Polifónico Nacional y con una soprano de México, la cita es en Bariloche”.

El evento cuenta con el apoyo del Emprotur, el Municipio de Bariloche y la empresa Invap que acaba de celebrar sus 50 años. “Es buena ver que las entradas vuelan en cuestión de instantes. Este año que cumplimos cinco décadas quisimos sumarnos a la iniciativa. Por eso, Invap abre las puertas de su sede para recibir el Cuarteto de Cuerdas Atlas y el Ensamble Viento Sur”, acotó Marcos Radicella, de Invap.

El evento cuenta con el apoyo del Emprotur, el Municipio de Bariloche y la empresa Invap que acaba de celebrar sus 50 años. Foto: Chino Leiva

El Teatro La Baita, la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, la Biblioteca Sarmiento, Puerto San Carlos y el Camping Musical Bariloche aportarán el resto de los escenarios.

Fraile Milstein valoró que no hay otros festivales similares al Fimba en el país. “Los festivales están más bien segmentados por tipos de música. Lo que nosotros planteamos es el no etiquetamiento de la música. La música es música. La pueden consumir ciertos grupos, se pueden producir en distintos lugares, en distintos momentos. Por eso, es clave la palabra encuentro: encuentro de generaciones, de distintas maneras de hacer música y de vivir la música”, concluyó.

El flamenco desembarca en Bariloche

Los españoles Alba Carmona y Jesús Guerrero provienen de la tradición flamenca y se presentan por primera vez en Argentina. Ella seduce con una voz prodigiosa, dulce y fuerte a la vez; él, con su guitarra.

“Llevamos años trabajando juntos. Jesús ha producido mis discos en solitario, ha tocado la guitarra y me ha ayudado a componer discos. Empezamos con conciertos a dúo antes de tener nada registrado y fuimos forjando un repertorio a lo largo de muchos años”, reconoció Alba.

Fueron armando un repertorio propio, el público español comenzó a seguirlos y finalmente, decidieron plasmar todas esas canciones en el disco “Ofrenda”. “Todo se dio de una manera muy natural. La vida te va llevando a juntarte y a hacer música”, aseveró Alba.

Alba y Jesús traen la música flamenca a Bariloche. Foto: Chino Leiva

Jesús reconoció que les fascina “mostrar el flamenco al mundo aunque también, cogen influencias de todo tipo de música, especialmente de Latinoamérica.

Entre su repertorio, admitieron, hay muchas canciones de la música popular además de canciones propias. Por lo general, el foco está puesto en el amor aunque “en muchas vertientes”. “El amor hacia los hijos, el amor que empieza y cuando acaba y ese amor también aparece en la ausencia. El disco también evoca a algunas de las mujeres de nuestra vida”, resumió Jesús.

Respecto a su presentación en el Fimba, los artistas consideraron que el público se identificará con sus letras y sus ritmos. “La música de Argentina, tanto el folclore como el tango, viene del pueblo, de la gente, de la calle. Esto es un nexo de unión con el flamenco. A la gente le llega todo lo que está hecho desde el corazón”, indicaron los músicos que residen en San Fernando, en Cádiz, al sur de España, “la tierra del cantautor flamenco Camarón de la Isla”.

Alba y Jesús traen la música flamenca a Bariloche. Foto: Chino Leiva

Todos los shows del FIMBA son gratuitos

-Los shows tienen capacidad limitada, las ubicaciones son por orden de llegada. Al reservar tu entrada para cualquiera de las sedes se emitirá un Eticket virtual.

-Tenés que presentarte en la puerta 45 minutos antes del show con el Eticket virtual para poder ingresar al espectáculo.

-Los Eticket tienen validez hasta 15 minutos antes del show. Luego de esa hora, los Etickets que no hayan sido validados pierden vigencia y serán reasignados al publico general