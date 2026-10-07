Messi y una dedicatoria a Maradona tras su despedida: «No quiero olvidarme del Diego»

Lionel Messi dio un emocionante discurso luego de la victoria ante Benín y este miércoles volvió a despedirse en sus redes sociales. (Foto: AFP)

Lionel Messi ya había hablado en el Monumental después de la victoria ante Benín, pero este miércoles volvió a despedirse de la Selección Argentina con un extenso y emotivo mensaje en sus redes sociales. El capitán de la Albiceleste repasó su carrera, agradeció a quienes lo acompañaron durante el camino y tuvo un recuerdo especial para Diego Maradona.

«Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que dí», escribió Messi.

El 10 reconoció que todavía le quedaron muchas cosas por decir después de su despedida: «Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo».

Luego, destacó el rol de su familia durante todo el recorrido con la Selección: «Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba».

También tuvo palabras de agradecimiento para sus amigos, compañeros y entrenadores: «También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos».

El recuerdo de Messi para Maradona

Entre todos los nombres que mencionó, Messi tuvo un recuerdo especial para Diego Armando Maradona, uno de sus grandes ídolos y quien años después fue su entrenador en la Selección Argentina.

«No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos», escribió.

Messi y Maradona, juntos en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Diego dirigió a Messi en el tramo final de las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010 y en la propia Copa del Mundo. Su recuerdo, sin embargo, fue mucho más allá de aquella etapa, como dejó en claro el capitán argentino al incluirlo entre las personas a las que quiso agradecer en su despedida.

El capitán también agradeció a los clubes en los que jugó por haber respetado siempre sus sentimientos y permitirle representar al país cada vez que debía ponerse la camiseta celeste y blanca.

«Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá», expresó.

Finalmente, Messi cerró su mensaje con una última muestra de gratitud hacia todos los que lo acompañaron durante su recorrido con la Albiceleste: «Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado».