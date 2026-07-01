México hizo historia en el Mundial 2026: el récord que igualó luego de 40 años

La Selección Mexicana mostró un gran futbol y eliminó con claridad a Ecuador por 2-0 con goles de Julián Quiñoñes y Raul Jiménez. En un Azteca a reventar, el Tri tuvo carácter y se sacó de encima un rival difícil en 16avos de final.

El equipo de Javier Aguirre continúa imparable en su tierra: acumula cuatro victorias consecutivas, 8 goles a favor y ninguno en contra. Además, rompió varios récords en una noche que quedará para la historia del pueblo mexicano.

El eufórico festejo de Jiménez que metió el 2-0 con un golazo al ángulo. Atrás, Quiñones que abrió el marcador.

Luego de 40 años y 8 mundiales disputados, México volverá a disputar el famoso «quinto partido» de una Copa del Mundo. En 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018 (en 2022 no pasó la primera ronda) había logrado avanzar a la siguiente fase pero siempre había caído en los octavos de final, es decir, en el primer mata-mata. La única y última vez que jugó cinco encuentros en un Mundial fue en 1986, donde también fue sede.

Además, logró una histórica victoria para Concacaf. Por primera vez, un seleccionado norteamericano venció a un equipo sudamericano en un partido de eliminación directa en la historia de la Copa del Mundo. Tras cinco eliminaciones (dos de Estados Unidos y tres de México) que comenzaron en 1930, el Tri rompió esta marca negativa frente a equipos de Conmebol.

Tras este gran triunfo, México se clasificó a octavos de final y buscará seguir haciendo historia en el Mundial. El próximo domingo 5 de julio se verá las caras contra el ganador del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo, que se enfrentan hoy. El escenario será nuevamente el estadio Azteca en el último partido que se juegue en tierras mexicanas, ya que desde cuartos se trasladará toda la acción a Estados Unidos.