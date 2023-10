Michael Cheika se refirió a la semifinal del Mundial: «No seremos favoritos pero lo daremos todo»

El australiano Michael Cheika, entrenador de Los Pumas, habló tras la victoria agónica de Los Pumas frente a Gales en el Mundial de rugby de Francia y asumió que su equipo no será el favorito pero descontó su compromiso en la búsqueda del resultado.

Luego de clasificación de esta tarde, Argentina jugará el próximo viernes a las 16 en el Stade de France, en el suburbio parisino de Saint-Denis, donde esta tarde Nueva Zelanda o Irlanda completarán la llave.

«Estamos encantados de ir a París. Veremos el partido de esta noche (All Blacks vs Irlanda). No seremos favoritos, eso seguro, pero lo daremos todo«, dijo el coach oceánico.

El elenco albiceleste quedó entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo por tercera vez en la historia, tras consumar una dramática victoria frente a Gales (29-17) en el Vélodrome de Marsella.

«No quiero emocionarme, pero estos jugadores son muy buenos chicos. Han trabajado muy duro y creo que hemos visto el resultado de ese trabajo al final del partido», reconoció el australiano.

Por úlitmo, Cheika destacó la entrega de sus jugadores para hacer historia en el Mundial de Francia. «Íbamos por detrás en el marcador, así que teníamos que esforzarnos. Todo el grupo, incluidos los diez que no anotaron, hizo un gran esfuerzo«, subrayó.

Mundial de Rugby: cuándo y contra quién jugarán la semifinal Los Pumas

La primera semifinal se llevará a cabo el próximo viernes 20 de octubre en el Stade de France ubicado en el norte de París a partir de las 16 horas de Argentina.

En tanto, Los Pumas que ya se encuentran entre los mejores cuatro del Mundial, aguardarán a conocer a su rival que saldrá del duelo que protagonizarán Irlanda y Nueva Zelanda en el Estadio de Francia.

De esta manera, el seleccionado argentino intentará igualar o superar la marca que logró en 2007, su mejor actuación en la historia de los mundiales. En aquella oportunidad, Los Pumas vencieron por 34 – 10 a Francia y se quedaron con el tercer puesto.

La otra semifinal del cuadro se completará este domingo con el duelo entre Inglaterra y Fiji en Marsella en el primer turno, luego los locales se enfrentarán contra Sudáfrica en Saint Denis.