Mientras avanzan las negociaciones con la F1, así luce el Autódromo de Buenos Aires

Los trabajos son incesantes en el Autódromo de Buenos Aires. La obra se encuentra en un 65% de su desarrollo, lo cual permite avizorar un panorama muy favorable de cara a abril de 2027, cuando el Moto GP escriba en el “Oscar y Juan Gálvez” el primer capítulo internacional de esta nueva era para el deporte motor argentino.

La máxima expresión del motociclismo mundial será una prueba de fuego proyectando el gran objetivo, nada menos que la vuelta de la Fórmula 1 después de casi treinta años de ausencia. El proyecto, tanto en los trabajos de campo como en las negociaciones, está encaminado para pelear por un lugar en el calendario para 2028.

En el marco de la mega obra que se lleva adelante, con más de 150 operarios trabajando a diario, Jorge Macri, Jefe de Gobierno de Buenos Aires, habló hoy en conferencia de prensa y dio detalles de cómo se encuentra actualmente el ambicioso proyecto.

“El gran objetivo nuestro es lograr traer a la Fórmula 1 de nuevo a la Argentina”, comenzó diciendo el mandatario, que días atrás dialogó con Río Negro en los boxes de Interlagos, luego de reunirse con Stefano Domenicali, CEO de la F1.

#EstoPasaAhora 🔹Villa Riachuelo (BsAs): Jorge Macri anunció hoy que en 2027 el Autódromo porteño estará ya en condiciones de recibir a la Fórmula 1. 🔹Este es el plan de obras. Enero, terminan los bóxes. Febrero, termina el asfaltado de la pista. Marzo, termina el nuevo túnel que conecta los Bóxes y el Paddock. Abril, corre el MotoGP. 🔹Nota completa: https://t.co/1lVGJgcdzz — Autoblog Argentina 🚙🇦🇷 (@autoblogar) November 12, 2026

“Lo que ven los organizadores es que acá hay obra, un plan que se cumple y una calidad verificada”, recalcó Macri, dejando en claro que la llegada del Moto GP en abril del próximo año es la gran prueba piloto para poder cerrar de una vez la negociación.

“El requerimiento de boxes y el paddock es más pequeño para MotoGP que para F1, pero el proyecto ya está pensado y nosotros levantamos la mano para anotarnos como vacante para el año que viene”, sostuvo Macri.

Como se apuntó, la obra tiene hasta el momento el 65% de su desarrollo completado. Una inversión total de aproximadamente 200 millones de dólares, incluyendo el dibujo que se utilizará eventualmente para la llegada de la F1, con la horquilla larga requerida por la F1, para llegar a los 4,9 km de extensión total.

Es la reforma estructural más grande en la historia del Coliseo porteño en sus casi 75 años de historia. Será el Autódromo más moderno del mundo a fines de enero o principios de febrero cuando se termine la obra. De coronar el acuerdo, la carrera se denominará el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires

#Especiales | 🛠️ ASÍ AVANZAN LAS OBRAS 👉 El equipo #Campeones participó de la recorrida que medios especializados realizaron en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la ciudad de Buenos Aires. ▶️ Entre las grandes novedades de la renovación se encuentra el nuevo túnel vehicular, ubicado al final de la recta principal y que vinculará la zona externa con los boxes. — Campeones 🦅 (@Campeonesnet) November 12, 2026

Las tareas se desarrollan a tiempo pautado y de acuerdo con el cronograma de trabajo previsto. Por estos días, lo principal es completar el asfaltado de la pista, la instalación de defensas y la estructura del túnel que va a comunicar el exterior del circuito con el paddock.

“La F1 es muy exigente a la hora de definir una fecha. Hay aspectos técnicos, financieros y legales. Obviamente estamos en pleno proceso de la obra, por lo que un primer gran paso será poder terminarla. Pero la idea es tener un acuerdo firmado lo antes posible, que de certezas a las partes que podemos trabajar juntos”, había expresado Macri a Río Negro en Interlagos.

Y agregó: “Nosotros somos serios. Hacemos más de lo que contamos. Consideramos que es el mejor mecanismo para lograr el objetivo. Es importante terminar el autódromo. Vamos por un programa de trabajo adelantado, pero el clima, con el Súper Niño, seguramente nos frene un poco en verano. Pero ya estamos haciendo el circuito de las motos y el Fangio para la F1. Confío en nuestra seriedad y los pasos firmes que estamos dando”.