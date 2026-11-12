El Tribunal de Impugnación deberá resolver si mantiene la libertad condicional de un homicida en Bariloche

Edgardo Vera fue condenado hace más de diez años por un brutal homicidio cometido en Bariloche, su pena caduca en 2032 y ya había accedido a la libertad condicional, pero hace poco le imputaron un hurto “en flagrancia” y le revocaron el beneficio, que sus abogados defensores aspiran a restaurar, según lo expusieron hoy en una audiencia ante el Tribunal de Impugnación,

Dijeron que devolverlo a prisión, como lo había resuelto el juzgado de ejecución penal en decisión ratificada luego por un juzgado de revisión, es “violatorio del principio de inocencia”, ya que no existe sentencia firme. El defensor Marcos Ciciarello citó jurisprudencia para sostener ese principio y señaló que aplicarle una nueva medida restrictiva de la libertad en la circunstancia actual sería “una ficción de culpabilidad inconstitucional”.

El fiscal Inti Isla, en cambio, dijo que la resolución de primera instancia contraria al interés de Báez “está debidamente motivada” y pídió al TI que desestime el planteo de la defensa. Sostuvo que es un error plantear el litigio desde el principio de inocencia y recordó que Vera tiene dos causas recientes por delitos en flagrancia cometidos con tobillera de seguimiento electrónico. “No tiene autorregulación ni un modo de cumplir las normas sociales, no puede manejarse en un medio libre”, evaluó.

Ahora el Tribunal de Impugnación tiene 30 días para resolver si avala o no la revocatoria de la libertad condicional del condenado. La audiencia fue presidida por el juez Juan Carlos Mussi, quien deberá acordar el fallo con sus pares Adrián Zimermann y Rita Custet Llambí.

Vera permaneció detenido durante más de una década, desde que fue imputado como coautor del homicidio de Lucas Bascur, cometido el 9 de febrero de 2013. En diciembre de 2015 lo condenaron a 19 años de prisión. Vera siguió la audiencia por zoom y sobre el final, ejerció su derecho a declarar y dijo que lo ponen bajo examen sin considerar los vejámenes que sufrió en que los largos años de prisión.

“Me hablan de reinserción, pero yo etuve 13 años en distintascárceles y lo único que tuve fue violencia -se quejó ante los jueces-. No es como dicen, que no estoy para la sociedad. Yo he trabajado mucho, en mi mente también. Si hay que pagar algo se pagará, así se ha hecho y así va a ser”.

También el defensor Ciciarello fundó su recurso en las falencias del sistema carcelario. Convocó a asumir que si Vera aparece imputado en un nuevo es porque “fracasó el efecto resocializador de la pena”.

Dijo que se le formularon cargos por un nuevo delito que fue considerado “en flagrancia”, con el aporte de fotografías en las que se ve a Vera “corriendo con un bolso”. También existe un informe de criminalística que lo involucra, y en función de esos elementos le fue revocada la libertad condicional.

Hay garantías y derechos violentados, dice la defensa

Ciciarello y la fiscal adjunta Carolina Biglieri insistieron en señalar que existían violaciones al debido proceso, la garantía de juicio previo y el principio de inocencia que prevé la ley, de modo que y que no correspondía revocar el derecho de libertad condiconal de Vera (concedido en mayo de 2025), mientras no exista sentencia firme.

“Desde el sentido común puede parecer chocante, pero son las reglas a las que como juristas nos atenemos y que nos mandan los constituyentes”, dijo el defensor. Recordó que la pena impuesta por el crimen de 2013 “agota en 2032” y que de incurrir en violaciones de pautas Vera podía sufrir un agregado en esos plazos, pero no perder la libertad condicional.

El fiscal Isla dijo que no es el principio de inocencia lo que está en juego, y sí debe discutirse “si Vera está en condiciones de continuar con el cumplimiento dela pena en el medio libre”. Abogó por que se le ratifique la revocatoria de ese beneficio. Recordó que el condenado cometió nuevos delitos con la tobillera colocada y que se le formularon cargos, a partir de las evidencias.

El Tribunal de Impugnación tomó nota de ambos planteos, no hubo preguntas de los jueces y ahora les queda analizar las razones expuestas y comunicar su decisión por escrito.