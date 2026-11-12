Roca: en un mes regirá la prohibición del uso deportivo de motos en Paso Córdoba y habrá multas de hasta $60 millones

En un comunicado oficial, el Municipio de Roca anunció la actualización del régimen sancionatorio de Paso Córdoba y prohibió la circulación a campo travieso de motos, cuatriciclos y otros vehículos motorizados. Además, confirmó que habrá 30 días de difusión y concientización antes de avanzar con los controles.

El pasado martes en sesión ordinaria del Concejo Deliberante, se aprobó por unanimidad la modificación de la ordenanza 2583, que tiene como objetivo establecer pautas sobre el área natural protegida. Hasta entonces, la normativa contemplaba sectores habilitados para la práctica de motociclismo, aunque también se habían registrado actividades en espacios no autorizados. El cambio fue en el artículo N° 15, con la prohibición de «ingresar o descender vehículos motorizados concebidos exclusivamente para uso deportivo«.

La nueva normativa establece distintas categorías de infracciones —leves, medias, graves y muy graves— y fija multas de acuerdo con la gravedad de cada conducta. Las sanciones para quienes incumplan la ordenanza irán desde los $120.000 hasta los $60 millones. Según precisó el Municipio, el monto máximo se aplicará ante daños irreversibles sobre la vegetación en sectores altamente sensibles, la apertura de nuevas calles o la ejecución de construcciones sin autorización. Además, en caso de reincidencia, las multas podrán incrementarse hasta seis veces.

La modificación establece la prohibición de circular a campo traviesa con vehículos motorizados, entre ellos motocicletas de enduro y motocross, cuatriciclos y otros rodados. La restricción alcanza también a las prácticas deportivas, recreativas, de entrenamiento y exhibición que involucren vehículos motorizados en los términos establecidos por la ordenanza.

Desde el Ejecutivo explicaron que la medida no busca restringir el acceso de vecinos y visitantes a este lugar. Se podrá continuar disfrutando del río y de los espacios recreativos, siempre que se respeten los caminos de circulación y los sectores habilitados para estacionar.

El objetivo es evitar prácticas que provoquen daños sobre el ambiente, como la erosión del suelo, la pérdida de vegetación y la afectación de la fauna silvestre. También se busca reducir los riesgos para quienes concurren al lugar para caminar, correr y realizar otras actividades al aire libre.

Además, señalaron que se fortalecerán los sectores en el Área Protegida, con la presencia de las Guardias Ambientales y policías en los diferentes sectores. La implementación tendrá una primera etapa de 30 días destinada a la difusión, concientización y notificación de las nuevas reglas.

La actualización incorpora criterios para ordenar el desarrollo de actividades deportivas y eventos, con condiciones que permitan reducir su impacto ambiental y resguardar los sectores de mayor sensibilidad ecológica.