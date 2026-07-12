Mientras se habla de su futuro en Alpine, Colapinto se divierte en el festival de Goodwood

Aprovechando la semana sabática en su agenda deportiva, el argentino Franco Colapinto se hizo presente hoy en el Festival de la Velocidad de Goodwood, la celebración anual del automovilismo más grande del mundo, con sede en los jardines de Goodwood House (Inglaterra).

El pilarense, que estos días es noticia por su posible renovación en Alpine para el próximo año (ver abajo), se dio el gusto de subirse al Lotus E20, el mismo que aceleró semanas atrás en Buenos Aires, y aceleró durante varios minutos para el deleite de los fanáticos presentes.

«Este año por fin se ha hecho realidad, así que estoy muy contento de estar aquí. Es uno de los festivales más grandes del mundo y es el que tiene los mejores coches. Es mi primera vez aquí, pero sin duda vendré muchas veces más. Como amante del motor, es uno de los eventos más geniales del mundo», expresó el argentino.

Dos turnos al volante, aceleradas, «donuts» (o como vulgarmente se lo conoce, el famoso «relojito») y exhibición a pura velocidad, risas y viejos conocidos; por caso James Volwes, Director de Williams, quien colocó a Colapinto por primera vez sobre un F1.

«Este coche es increíble de conducir, pero también el simple hecho de ver a los demás y lo que hacen es muy, muy genial. Siempre lo he estado viendo en YouTube y esta vez puedo experimentarlo en directo», recalcó Franco sobre sus salidas a bordo del Lotus.

Franco saying helloooooo to @fosgoodwood 😎 pic.twitter.com/PHpcHfOI6X — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 12, 2026

Sobre los donuts, comentó: «En realidad es muy difícil de hacer, es exactamente lo contrario de lo que nos enseñan, nos entrenan para lo opuesto».

En cuanto a su continuidad en el campeonato 2026 de Fórmula 1, Colapinto se prepara para acelerar el próximo fin de semana en Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio de Bélgica; undécima cita de la temporada.

Por estas horas, el argentino trata de definir su futuro en la máxima categoría en 2027. En tal sentido, según medios internacionales, por caso el portal Shiga Sports, el argentino tendría encaminada su renovación con Alpine, anuncio que se haría el fin de semana del GP de Hungría.