Día de la Medicina Social: por qué se celebra este 12 de julio y su relación con René Favaloro

El Día Nacional de la Medicina Social se celebra cada 12 de julio en conmemoración del nacimiento de René Favaloro y se trata de una fecha que reivindica una idea que define a esta disciplina: la salud es un derecho de todos y no un privilegio de algunos y depende no solo de lo que ocurre en un quirófano, sino de factores sociales, económicos y culturales que muchas veces quedan fuera del foco.

“Cuando se piensa en los grandes hitos de la medicina, suele venir a la mente la alta complejidad: una cirugía que salva una vida, un diagnóstico difícil, un avance tecnológico. Sin embargo, hay una dimensión de la salud que se juega mucho antes de llegar al hospital y que impacta de manera directa en el bienestar de las personas: las condiciones en las que viven, trabajan y se cuidan cada día”, aseguró Ailín Catalá, especialista en comunicición en salud.

Indicadores básicos de Salud

En este sentido, Argentina cuenta con 30 años de publicación continua de Indicadores Básicos de Salud (más de 140 indicadores oficiales para monitorear la situación sanitaria) y se enfoca en la atención primaria como eje del sistema de salud, con foco en prevención, promoción y trabajo comunitario.

Es en ese terreno donde la prevención cobra todo su sentido: detectar temprano, informar, acompañar y facilitar el acceso a los controles no son gestos menores, son la forma más concreta de reducir desigualdades evitables.

“Muchas veces pensamos la salud como algo que se resuelve cuando ya aparece la enfermedad, pero la mayor parte del cuidado ocurre antes. Prevenir es anticiparse, y anticiparse también es una manera de garantizar equidad”, señaló la especialista.

La prevención ocupa un lugar central

Por su lado, la Dra. Valeria El Haj, dijo: “Hoy, la prevención debe ocupar un lugar central en la gestión sanitaria. En la Región de las Américas, las enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas, explican cerca del 80% de las muertes anuales, alrededor de 5,5 millones de personas, según la OPS/OMS».

«Pero una parte importante de esa carga puede prevenirse o retrasarse si actuamos tempranamente sobre factores de riesgo modificables: tabaquismo, consumo nocivo de alcohol, sedentarismo, alimentación inadecuada, hipertensión, obesidad y alteraciones metabólicas», indicó la Dra. El Haj, directora médica de Ospedyc

Asimismo, añadió: «Desde el sistema de salud prevenir significa identificar riesgo, promover controles periódicos, acompañar cambios de hábitos y garantizar continuidad del cuidado antes de que aparezcan complicaciones evitables”.

Catalá comentó luego: «Los determinantes sociales de la salud -el nivel de vida, el acceso a servicios, la educación sanitaria- explican buena parte de las diferencias en el estado de salud de las poblaciones. Actuar sobre ellos, a través de campañas de vacunación, controles preventivos y educación en hábitos saludables, es llevar la medicina social a la práctica”.

Así como se promueven los controles médicos periódicos o la alimentación equilibrada, cuidar la salud de manera colectiva implica sostener acciones cotidianas de prevención. Entre las más importantes se destacan:

Realizar controles médicos periódicos, aunque no haya síntomas.

Mantener el calendario de vacunación al día en todas las etapas de la vida.

Acceder a chequeos preventivos que permitan detectar factores de riesgo a tiempo (presión arterial, glucemia, índice de masa corporal).

Buscar información confiable y consultar ante cualquier duda.

Incorporar hábitos saludables sostenidos: actividad física, alimentación equilibrada y descanso adecuado.

“La medicina social no se agota en los grandes avances científicos: se construye también en cada acción que acerca el cuidado a la comunidad. Porque prevenir, en el fondo, también es una forma de hacer justicia”, finalizó Catalá.

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