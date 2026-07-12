Robo violento en Allen: el STJ de Río Negro confirmó una condena por un asalto con machete y disparos

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Daniel Alejandro Rojas, consolidando su condena de cinco años y seis meses de prisión como coautor de un violento robo ocurrido en Allen. Con esta resolución, el máximo tribunal provincial cerró la vía recursiva provincial.

El dictamen judicial desestimó los planteos de la defensa, que alegaba una «arbitrariedad en cascada» y cuestionaba las deficiencias en la identificación del imputado. Sin embargo, los magistrados determinaron que los agravios no lograron demostrar una vulneración de garantías constitucionales que habilitara la instancia federal.

El rechazo a la impugnación de la defensa

La defensa de Rojas había centrado sus cuestionamientos en el procedimiento de identificación, argumentando que la exhibición previa de fotografías a la víctima, sin control de la defensa, «envenenaba» los reconocimientos posteriores.

No obstante, el STJ ratificó el criterio de que la víctima ya conocía al imputado antes del hecho, lo que neutraliza cualquier riesgo de sugestión. En los fundamentos del fallo, se señaló que el damnificado no identificó a un desconocido, sino a «alguien que ya formaba parte de su experiencia previa», lo que modifica sustancialmente el valor de la prueba.

Además del aspecto sustancial, el tribunal remarcó deficiencias formales en la presentación del recurso, señalando que el escrito no cumplía con los recaudos de la Acordada N° 4/07 de la Corte Suprema, como la falta de una carátula reglamentaria y la omisión de datos procesales decisivos.

Un asalto violento con machete y disparos

El hecho que dio origen a la condena ocurrió el 5 de diciembre de 2024 en una vivienda de la calle Maitén, en Allen. Rojas, junto a otras dos personas -condenadas en el proceso-, ingresó al domicilio tras romper la puerta de un portón y efectuar un disparo de arma de fuego.

Según la acusación, mientras una de las personas condenadas atacaba a la víctima con un machete provocándole cortes en el cuero cabelludo, Rojas portaba una escopeta y fue instigado por su cómplice a disparar contra el dueño de casa. Tras el forcejeo, los delincuentes huyeron con un televisor, una consola de videojuegos, cámaras de seguridad y otros objetos de valor.

Situación procesal de los implicados

Con este fallo, la situación de Rojas queda firme a nivel provincial, sumándose a las sentencias ya dictadas para los otros integrantes de la banda. Cabe recordar que un hombre ya había sido condenado a siete años de prisión en junio de 2025 mediante un juicio abreviado. Por su parte, una mujer involucrada recibió una pena de cinco años de cumplimiento efectivo en marzo de 2026 por su participación en este y otros hechos delictivos.