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Final de Wimbledon: Sinner se quedó con el tiebreak del segundo set e igualó el marcador ante Zverev
El alemán quiere prolongar su buen momento tras coronarse semanas atrás en Roland Garros.
El italiano Jannik Sinner respondió, ganó el segundo set e igualó el marcador ante el alemán Alexander Zverev en la cancha central del All England, en la final del Abierto de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada.
Zverev, 3° del mundo y 2° preclasificado del certamen, se había llevado el tiebreak del primer parcial por 9-7, pero el N°1 del escalafón y campeón defensor se apoderó de un nuevo tiebreak, por 7-2, y ahora el encuentro está igualado en set por lado.
Paridad extrema desde el comienzo del encuentro, con ambos tenistas sólidos desde el fondo de cancha y contundentes en cada turno de servicio. De esa forma, la primera manga se definió en tiebreak, donde continuó reinando el «palo a palo».
No obstante, el teutón, reciente ganador de Roland Garros, su primera corona de Grand Slam como profesional, capitalizó su segunda chance de set y lo cerró con una poderosa derecha invertida que dejó parado y sin respuestas al italiano.
🔥 ¡CÓMO LO GRITÓ! Zverev cerró el primer set con un winner espectacular. 🙌— ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 12, 2026
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En el segundo parcial se repitió la misma tónica de partido. Tanto Zverev como Sinner no dieron dividendos en sus respectivos turnos de saque, al punto que ninguno llegó a generar situación de quiebre a lo largo de la manga.
En consencuencia, el partido llegó a su segundo tiebreak. Allí, Sinner sacó rápida ventaja de movida, ganando el primer punto con el alemán al saque y encaminando el marcador a su favor hasta poder sellar el 7-2.
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