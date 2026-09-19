Momento emotivo en el Ruca Che: conocé a la artista que entonó el himno argentino

¡Comenzó la Copa Davis en el Ruca Che! Cumplida la ceremonia oficial y la presentación de los equipos, se dio por comenzada la serie entre Argentina y Turquía, por los Qualifiers 2027, que tiene al bonaerense Francisco Cerúndolo abriendo la llave ante el turco Yanki Erel.

Previo al desarrollo del primer single de la llave, y como ocurre habitualmente, se vivió un emotivo momento al escucharse las estrofas del himno nacional argentino. El mismo fue interpretado por la artista Valentina Soria, más conocida como La Valenti.

Nacida en Córdoba y criada en Neuquén, la cantante de 29 años está radicada en Buenos Aires, donde estudió teatro y luego comenzó a dedicarse a la música.

Reconocida por ser una artista performática, La Valenti deleitó con su música en varias oportunidades en la Fiesta de la Confluencia. Sus dos discos, R Chop, lanzado en 2022, y La Capitana, en el mercado desde 2024, son una representación de su biografía y su experiencia de vida, incluyendo sus vivencias en la Patagonia y en la Capital Federal.

«Hoy 19 de septiembre canto el Himno Nacional Argentino en la apertura de la Copa Davis en mi ciudad Neuquén. Estoy emocionada, nerviosa y feliz de hacer esto en el lugar donde crecí y en este estadio al que vine muchas veces también. Me gusta ver a mi ciudad crecer y crecer con ella», expresó en sus redes sociales, previo a la ceremonia.