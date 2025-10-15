Moretti no piensa renunciar en San Lorenzo pese al rechazo de los hinchas

Marcelo Moretti no tiene pensado renunciar a la conducción de San Lorenzo. Así lo dejó en claro ante la consulta del periodista Luca Bonafina sobre si iba a seguir o no al frente de club de azugrana. A pesar, de haber tenido que abandonar en patrullero la sede social de Avenida La Plata el lunes, durante una movilización de hinchas que exigían su salida, no tiene intenciones de dimitir.

Moretti se escapó de la sede de San Lorenzo en un patrullero

Según se pudo saber, la postura del dirigente, que fue restituido recientemente, es continuar en el cargo a como dé lugar. Considera que, si logra conformar una nueva comisión directiva, podrá mantenerse al mando del club de Boedo, que atraviesa una crisis institucional cada vez más profunda.

Está imagen quedará para toda la vida. Moretti corriendo, agachado y metiéndose en un patrullero. El sprint que mete eh, rápido para meterse el fajo de billetes y para correr. Ni Buffarini en 2014 corría así pic.twitter.com/XLHyJf1zEk — Agustín Muzzu (@AgustinMuzzu) October 13, 2025

La situación del Ciclón se agravó tras la difusión de una cámara oculta en la que se ve a Moretti supuestamente recibiendo 25 mil dólares, como parte de una coima para fichar a un juvenil de las inferiores.

A raíz de ese hecho, el dirigente pidió licencia, pero una vez finalizado el período volvió a ocupar su puesto. La oposición intentó declarar la acefalía mediante renuncias masivas, aunque la Justicia determinó que el llamado a esa asamblea fue irregular y le permitió a Moretti retomar el poder. No obstante, deberá convocar a una nueva reunión, de la cual aún no se sabe cuando se realizará.

Al mismo tiempo, este martes el club fue notificado por la Justicia de que tiene cinco días para abonar la deuda que mantiene con el fondo suizo AIS Investment Fund, que ronda los 4,7 millones de dólares, correspondiente a un préstamo recibido en julio de 2020 para evitar la quiebra.

Según trascendió, este miércoles Moretti podría presentarse en la Ciudad Deportiva del club, lo que evidencia que, por ahora, nada parece moverlo de su lugar en San Lorenzo, ni siquiera la crisis sin precedentes que atraviesa la institución.