Liga Confluencia: la programación de la 34° fecha, con varios adelantados y un postergado

Con la cima compartida entre Atlético Regina y La Amistad, se abre una nueva fecha del futbol zonal. La mayoría de los encuentros se adelantarán, por el comienzo del Regional Amateur. Los detalles.

Liga Confluencia: la programación de la fecha 34, con varios adelantados y dos postergados

Este miércoles comenzará la 34° fecha de la Liga Deportiva Confluencia. Con el comienzo del Regional Amateur el próximo domingo, la mayoría de los partidos se adelantaron y se jugarán durante la semana.

Seis equipos de la Confluencia participarán del torneo, en busca de uno de los ascensos al Federal A: Deportivo Roca, Argentinos del Norte, La Amistad, Pillmatún, Atlético Regina y Unión de Allen.

A falta de nueve fechas, la pelea del campeonato está que arde. Atlético Regina y La Amistad comparten la cima con 79 puntos. Lejos, con pocas chances de campeonar, se encuentran dos clubes roquenses: Deportivo Roca completa el podio con 67 unidades y CIMAC se ubica cuarto con 61.

La fecha se abrirá en Regina, cuando se enfrenten el Albo y el Naranja, en un partido marcado por el reencuentro. Diego Napolitano, DT del puntero, se enfrentará al Depo, club al que supo dirigir y con el que consiguió el título de la Confluencia y grandes actuaciones en el Regional.

La Amistad, el otro puntero, jugará su partido el jueves por la tarde, cuando visite Barda del Medio para medirse frente a Obrero Dique. Por el contrario, el local se ubica anteúltimo con 13 unidades.

Una de las curiosidades de esta fecha es que solo se jugarán dos partidos el domingo, que habitualmente es el día con más cantidad de encuentros. Vale destacar que el partido entre Huergo y Argentinos del Norte se postergó con fecha a confirmar.

Programación de la 34° fecha de la Liga Confluencia

Miércoles 15 de octubre:

Atlético Regina vs Deportivo Roca – 21:00

Argentinos del Norte vs Alto Valle – 20:30 (Fecha 31)

Jueves 16 de octubre:

Obrero Dique vs La Amistad – 16:00

Cipolletti vs Pillmatún – 17:30

San Isidro vs Deportivo Huergo – 20:00

Unión vs Deportivo Mainque – 22:00

Viernes 17 de octubre:

San Martín vs San Carlos – 21:30

Experimental vs CIMAC – 22:00

Catriel vs Círculo Italiano – 22:00

Petroleros vs Fernández Oro – 22:00

Domingo 19 de octubre:

San Sebastián vs San Isidro – 16:00

Alto Valle vs Maracacinho – 16:00

Postergado:

Deportivo Huergo vs Argentinos del Norte