Paredes vuelve de la Selección Argentina con dos novedades importantes para Boca

En medio de una semana marcada por la tristeza tras la muerte de Miguel Ángel Russo, el plantel de Boca se enfoca en el partido de este sábado ante Belgrano, el primero con Claudio Úbeda como DT principal. Y en ese contexto, llegaron dos novedades que trajeron alivio al mundo xeneize: Leandro Paredes no jugó el último partido con la Selección Argentina y no sería convocado para la próxima ventana FIFA.

El mediocampista aterrizará en las próximas horas, se reincorporará al plantel tras la gira por Estados Unidos y, de no mediar inconvenientes, será titular frente a Belgrano de Córdoba el próximo sábado en la Bombonera.

La otra buena noticia para Boca es que Paredes no sería citado por Lionel Scaloni para la fecha FIFA de noviembre. De confirmarse, el mediocampista xeneize estaría disponible para el duelo ante Tigre por la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura, un partido que puede ser clave para la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

La decisión del cuerpo técnico de la Selección apunta a no convocar a algunos referentes y probar a futbolistas que buscan un lugar en la lista para el Mundial 2026. Así, Boca podría contar con su figura en dos encuentros fundamentales, algo que hasta hace unos días parecía imposible.

En tanto, Edinson Cavani sigue afectado por una molestia en el psoas de la pierna derecha. El uruguayo, que se perdió los últimos tres partidos, quiere estar como sea, pero su presencia en la Bombonera está en duda. Si no llega, la dupla ofensiva seguirá siendo Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Úbeda define el equipo: Palacios por Velasco, el único cambio confirmado

El único cambio confirmado por el nuevo DT será el ingreso de Carlos Palacios en lugar de Alan Velasco, quien sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y estará dos meses afuera. El chileno, ya recuperado, ocupará su lugar en el once inicial.

El partido se jugará este sábado desde las 18 por la decimotercera fecha con arbitraje de Pablo Dóvalo y será el primero del equipo desde el fallecimiento de Russo ya que postergó su compromiso del fin de semana pasado ante Barracas Central.