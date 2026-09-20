Javier Milei viaja a Paris con gobernadores: Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa integran la lista de confirmados

Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck no asistirán al acto de Javier Milei por el feriado del 9 de Julio. (Foto: Florencia Salto).

El gobierno nacional alista una jugada diplomática y económica para exhibir respaldo político ante el mercado internacional. El presidente Javier Milei encabezará la delegación argentina en la Argentina Week de París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, secundado por una comitiva de 12 gobernadores.

El viaje a la capital francesa busca replicar el esquema del encuentro celebrado en marzo en Nueva York. Ante empresarios y potenciales inversores del continente europeo, la Casa Rosada buscará demostrar que el programa económico cuenta con musculatura política propia y aliados provinciales de peso territorial para garantizar las reformas.

Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO entre los mandatarios patagónicos estarán presentes Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Para la región patagónica, la escala parisina representa una ventana estratégica de negociación directa para exponer proyectos de gran escala vinculados a Vaca Muerta, el desarrollo del GNL, minería y energías renovables, en un contexto donde la atracción de divisas resulta clave para las arcas de los estados provinciales.

La lista de los 12: quiénes viajan a la cumbre en París junto a Javier Milei

La meta política del Ejecutivo es mostrar volumen de gobernabilidad, en momentos donde la Casa Rosada negocia contra reloj en el Congreso la letra chica del Presupuesto y la suspensión de las PASO.

La nómina de gobernadores que integrarán la delegación presidencial combina referentes patagónicos, del Norte Grande y socios clave del arco aliado. Según la infomación publicada por Clarín y confirmada por este medio, la lista se compone por:

Rolando Figueroa (Neuquén) — Confirmado por Diario RÍO NEGRO.

(Neuquén) — Confirmado por Diario RÍO NEGRO. Alberto Weretilneck (Río Negro) — Confirmado por Diario RÍO NEGRO.

(Río Negro) — Confirmado por Diario RÍO NEGRO. Ignacio Torres (Chubut).

(Chubut). Alfredo Cornejo (Mendoza).

(Mendoza). Marcelo Orrego (San Juan).

(San Juan). Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta).

(Jujuy), (Catamarca) y (Salta). Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) —socios electorales de La Libertad Avanza—.

(Entre Ríos) y (Chaco) —socios electorales de La Libertad Avanza—. Juan Pablo Valdés (Corrientes).

(Corrientes). Jorge Macri (CABA) —con participación en evaluación final—.

En el plano de las ausencias, Osvaldo Jaldo (Tucumán) decidió no viajar, mientras que Martín Llaryora (Córdoba) enviará una comitiva técnica.

En tanto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantiene su postura de no sumarse a la gira, pese a las gestiones de último momento encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

De las Naciones Unidas a los negocios en Francia

El desembarco en suelo europeo se concretará inmediatamente después de la gira del Presidente por Estados Unidos para participar de la 81° Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Milei viajará escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. La agenda en París combinará la búsqueda de financiamiento corporativo con la estrategia geopolítica en materia de soberanía sobre las islas Malvinas y la atracción de desembolsos para infraestructura estratégica.