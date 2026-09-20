Giorgia Meloni anunció que en Italia se limitará la cantidad de extranjeros por aulas: una ley prohibirá el burka y el niqab

La primera ministra Giorgia Meloni anunció que enviará un proyecto de ley para limitar la cantidad de alumnos extranjeros en las aulas de Italia. Además la iniciativa prohibirá el uso del niqab y el burka en las escuelas.

La medida que se presentará en el Consejo de Ministros focalizará también que padres de alumnos con problemas de integración hablen el idioma del país europeo.

Italia contra el uso del niqab y el burka

EL niqab y el burka son los velos usados por quienes profesan el islam. «Vas al colegio con la cara descubierta , y en Italia, nadie, en nombre de una tradición real o supuesta, puede decidir que una joven deba esconderse. La igualdad entre hombres y mujeres es innegociable», dijo Meloni, consignó el medio italiano Corriere della sera.

«Los niños italianos no pueden sentirse como una minoría en el aula. Es impensable que en un aula italiana, los niños italianos se sientan acorralados por ser minoría. No puede suceder», agregó.

La ley que impulsará el oficilismo también determinará un número máximo de alumnos extranjeros por aula en los colegios italianos. Una cifra, que aún no se ha indicado.

Meloni además hizo una crítica al sistema educativo. «Se pretende dar a todos una nota aprobatoria, se socava el mérito y se ocultan las carencias, perjudicando tanto a quienes necesitan motivación como a quienes necesitan apoyo», señaló.

Giorgia Meloni con un récord en Italia

El gobierno conservador de Meloni se convirtió a inicios de septiembre en el gobierno ininterrumpido más longevo de Italia desde la Segunda Guerra Mundial, superando el récord establecido por el fallecido Silvio Berlusconi entre 2001 y 2005, indicó AP.

Ninguno de los 68 gobiernos que ha tenido Italia en sus 80 años de república ha logrado completar un mandato de cinco años sin interrupciones. Berlusconi fue quien más se acercó, pero una crisis gubernamental lo obligó a dimitir brevemente en 2005 antes de formar un nuevo gabinete.