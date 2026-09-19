Moto 3: Valentín Perrone y Marco Morelli deberán remarla en el Gran Premio de Austria

Jornada sabatina sin demasiado brillo para los representantes argentinos que aceleran en Moto 3, la tercera categoría en la escala del Moto GP, que este fin de semana afrontan el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring de Spielberg.

El panorama de hoy no resultó de acuerdo con lo esperado para Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (KTM), que mañana deberán remarla en busca de buenos puntos y seguir siendo protagonistas en el certamen de la especialidad.

El Coyote, piloto del Tech3, fue el mejor de los representantes nacionales, logrando al menos avanzar a la Q2 de la prueba de clasificación, luego de ser el más rápido de su grupo en la Q1 tras marcar 1m 40s 502 en su mejor vuelta.

Sin embargo, el hispano-argentino no pudo emular ese registro en la sesión siguiente, tras marcar 1m40s764 (más de dos décimas más lento) y quedar en el 12° puesto clasificatorio, lugar desde el que iniciará mañana su participación en el Gran Premio.

Desde allí, Perrone, que este año subió al podio en Tailandia y Gran Bretaña, intentará avanzar y meterse en el lote de los diez en Austria, aspirando a sumar lo mayor cantidad de puntos posibles.

El italo-argentino Morelli, por su parte, la tendrá todavía más complicada en la jornada dominical austríaca. El piloto del Aspar Team, que no le encontró la vuelta a su moto tras la lluvia de la noche anterior, empleó 1m 41s 620 en su mejor pasada, quedando 23° de los 26° que largarán mañana.

Adelante, Brian Uriarte apareció en el cierre de la clasificación y se quedó con la Pole Position que parecía ya tener a David Almansa como dueño. Uriarte sacó una gran vuelta de la galera y le ganó por 64 milésimas. Álvaro Carpe completará la primera fila y Máximo Quiles, el gran dominador del torneo partirá cuarto.

La competencia, válida por la fecha 15 de la temporada, se largará a las 6 de Argentina. El plato fuerte, la carrera de Moto GP (hoy Jorge Martín ganó el Sprint), se pondrá en marcha a las 9.