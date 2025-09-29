Motocross en La Barda: Santiago Montero ganó la sexta fecha del Sur de la República

En la batalla de candidatos, fue el turno de Santiago Montero, quien se adueño de la sexta fecha del campeonato del Sur de la República de motocross. La actividad se cumplió en La Barda de Neuquén y, como es habitual, los pilotos dieron espectáculo. Agustín Carrasco y Pablo Galletta completaron el podio en la división principal.

El evento fue una verdadera fiesta del deporte motor en el Coliseto de la capital provincial, con más de 100 motos en pista, pilotos provenientes de distintos puntos de la región y la destacada participación de competidores de Chile, que una vez más se sumaron a la propuesta.

El público colmó las instalaciones del trazado ubicado en la barda, acompañando con entusiasmo cada manga en una jornada extraordinaria, donde el clima fue el aliado perfecto para que todo se desarrollara sin inconvenientes.

Ulises Cárdenas y Martín Neuman se anotaron importantes victorias en sus respectivas divisiones, mientras que Daniela Calfín fue la mejor entre la FMX, con ventajas sobre Marlén Ferreyra. Sebastián Figueroa se quedó con el triunfo a la 125.

Todos los podios en El Coliseo de La Barda

MX 1: Santiago Montero, Agustín Carrasco, Pablo Galletta

MX 1B. Ulices Jeremías Cárdenas, Agustín Paz, Paul Olmos

MX 2: Martín Neuman, Vicente Díaz, Sebastián Figueroa

MX 85: Lautaro Martínez, Emiliano Santarelli, Gonzalo Parra

MX FMX: Daniela Calfín, Marlen Ferreyra

MX 50 cc: Santino Roth, Josefina Zanotti, Genaro Barrozo

MX 65: Donatto Colucci, Santino Chirino, Martiniano Zanotti

MX 125 cc: Sebastián Figueroa, Felipe Cruz, Renzzo Marchioni

MX Intermedia: Lautaro Alarcón, Fernando Romero, Ramiro Plaza

MX Endurista: Franco Fortunato, Carlos Rojo, Agustín Garnier

MX Principiante: Esteban Moltini, Gonzalo Monzalve, Benja González

MX Master A: Javier Venialgo, Gerardo Ríos

MX Master B: Alejandro González, Ariel Nonel, Ángel Romero

MX Master C: Favio Garcés, Horacio Elissetche, Marcelo Andreti