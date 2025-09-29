SUSCRIBITE
Motocross en La Barda: Santiago Montero ganó la sexta fecha del Sur de la República

Dejó en el camino a Carrasco y Galletta en la división principal. Corrieron por la sexta fecha, con más de 100 motos en pista.

Cristian Helou

Por Cristian Helou

Montero mostró toda su categoría en El Coliseo de la capital. (Gentileza)

Montero mostró toda su categoría en El Coliseo de la capital. (Gentileza)

En la batalla de candidatos, fue el turno de Santiago Montero, quien se adueño de la sexta fecha del campeonato del Sur de la República de motocross. La actividad se cumplió en La Barda de Neuquén y, como es habitual, los pilotos dieron espectáculo. Agustín Carrasco y Pablo Galletta completaron el podio en la división principal.

El evento fue una verdadera fiesta del deporte motor en el Coliseto de la capital provincial, con más de 100 motos en pista, pilotos provenientes de distintos puntos de la región y la destacada participación de competidores de Chile, que una vez más se sumaron a la propuesta.

El público colmó las instalaciones del trazado ubicado en la barda, acompañando con entusiasmo cada manga en una jornada extraordinaria, donde el clima fue el aliado perfecto para que todo se desarrollara sin inconvenientes.

Ulises Cárdenas y Martín Neuman se anotaron importantes victorias en sus respectivas divisiones, mientras que Daniela Calfín fue la mejor entre la FMX, con ventajas sobre Marlén Ferreyra. Sebastián Figueroa se quedó con el triunfo a la 125.

Todos los podios en El Coliseo de La Barda

MX 1: Santiago Montero, Agustín Carrasco, Pablo Galletta

MX 1B. Ulices Jeremías Cárdenas, Agustín Paz, Paul Olmos

    MX 2: Martín Neuman, Vicente Díaz, Sebastián Figueroa

    MX 85: Lautaro Martínez, Emiliano Santarelli, Gonzalo Parra

      MX FMX: Daniela Calfín, Marlen Ferreyra

        MX 50 cc: Santino Roth, Josefina Zanotti, Genaro Barrozo

          MX 65: Donatto Colucci, Santino Chirino, Martiniano Zanotti

            MX 125 cc: Sebastián Figueroa, Felipe Cruz, Renzzo Marchioni

              MX Intermedia: Lautaro Alarcón, Fernando Romero, Ramiro Plaza

                MX Endurista: Franco Fortunato, Carlos Rojo, Agustín Garnier

                  MX Principiante: Esteban Moltini, Gonzalo Monzalve, Benja González

                    MX Master A: Javier Venialgo, Gerardo Ríos

                      MX Master B: Alejandro González, Ariel Nonel, Ángel Romero

                        MX Master C: Favio Garcés, Horacio Elissetche, Marcelo Andreti


                            Coliseo de La Barda

                            motocross

