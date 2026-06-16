Mundial 2026: a qué hora juega Argentina contra Argelia hoy martes 16 de junio, TV y todo sobre el debut

Llegó el día más esperado por millones de argentinos. Este martes 16 de junio, la Selección Argentina inicia la defensa de su corona en el Mundial 2026. La Scaloneta debuta frente a un duro rival en una jornada que, además, tendrá el estreno de Francia y la presentación de la gran amenaza goleadora del planeta, Erling Haaland.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo, sale a la cancha con un objetivo histórico entre ceja y ceja: transformarse en el tercer país en la historia del fútbol en retener el título de forma consecutiva, una hazaña que solo lograron Italia (1934-1938) y el Brasil de Pelé (1958-1962). Como si fuera poco, Lionel Messi romperá un récord absoluto hoy: al pisar el césped, se convertirá oficialmente en el primer futbolista de la historia en disputar seis Copas del Mundo diferentes.

A continuación, la agenda completa de este martes, los horarios para Argentina, dónde ver los partidos en vivo por televisión y las plataformas de streaming disponibles.

La Scaloneta debuta hoy: todo lo que necesitas saber sobre Argentina vs. Argelia

El debut del equipo de Lionel Scaloni frente a Argelia, correspondiente al Grupo J, será el plato fuerte que cerrará la jornada central del martes.

Hora: 22:00 (hora argentina).

22:00 (hora argentina). Estadio: Arrowhead Stadium, Kansas City.

Arrowhead Stadium, Kansas City. Dónde ver en vivo por TV: TV Pública, Telefe y DSports.

TV Pública, Telefe y DSports. Dónde ver online por Streaming: DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y Disney+ Premium.

Partidos del Mundial 2026 hoy: agenda completa, horarios y canales de TV

Para que no te pierdas nada, agendá la grilla completa de partidos para este martes 16 de junio (y la madrugada del miércoles 17) con todas las opciones de pantalla en el país:

16:00 – Francia vs. Senegal TV y Streaming: DSports, DGO, Paramount+ y Amazon Prime Video.

19:00 – Irak vs. Noruega TV y Streaming: TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Amazon Prime Video.

22:00 – Argentina vs. Argelia TV y Streaming: TV Pública, Telefe, DSports, DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y Disney+ Premium.

01:00 (Miércoles) – Austria vs. Jordania TV y Streaming: TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Amazon Prime Video.



Francia y Senegal abren una jornada a puro fútbol

La actividad del Mundial 2026 no da respiro y arranca temprano con el debut del otro finalista de Qatar 2022. Desde las 16:00, Francia se mide ante Senegal en el estadio MetLife de Nueva Jersey por el Grupo I, en un partido con muchísima historia mundialista y promesa de alta intensidad física.

Más tarde, a las 19:00, llegará el momento del debut del Grupo I para dos selecciones que regresan tras una larguísima ausencia: Irak vs. Noruega en Boston. Los asiáticos vuelven a una cita máxima tras 20 años (su última vez fue en Alemania 2006), mientras que los europeos rompen una racha de 28 años sin Mundiales (Francia 1998) de la mano de su letal delantero, Erling Haaland.

Para los más fanáticos, la jornada se extenderá hasta la madrugada del miércoles con el cruce entre Austria y Jordania a la 01:00 en San Francisco, rivales directos del grupo de Argentina. Mientras los austríacos regresan al torneo tras casi tres décadas, Jordania vivirá un día histórico al disputar el primer partido mundialista de toda su historia.