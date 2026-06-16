Kansas City, la primera parada de la ilusión argentina en el Mundial 2026: jazz, barbacoa y cuánto sale la estadía

La ciudad del estado de Missouri combina tradición deportiva, clubes de jazz y una de las escenas gastronómicas más reconocidas de Estados Unidos.

El sueño mundialista ya está en marcha. Mientras la pelota vuelve a rodar y la Selección Argentina inicia su camino en la Copa del Mundo 2026, miles de hinchas hacen cuentas, revisan pasajes y analizan presupuestos con la esperanza de sumarse a la marea albiceleste en Estados Unidos. La primera escala de esa ilusión tiene nombre propio: Kansas City la ciudad que ya vibra al ritmo celeste y blanco.

Ubicada en el estado de Missouri, esta ciudad del corazón estadounidense será escenario del debut del equipo de Lionel Scaloni y promete convertirse en uno de los puntos de encuentro de los fanáticos argentinos. Kansas City nunca figuró entre las postales clásicas de Estados Unidos. No tiene los rascacielos de Nueva York, las playas de Miami ni el perfil tecnológico de Seattle. Está en el corazón del país, donde confluyen los ríos Misuri y Kansas, entre dos estados que comparten nombre y una pasión innegociable por el deporte.

Esa ubicación estratégica, que durante años la mantuvo lejos de los grandes circuitos turísticos, la transformó en una de las sedes más atractivas del Mundial 2026: desde aquí es posible llegar con relativa facilidad a buena parte de las ciudades anfitrionas.

Pero la ciudad ofrece mucho más que infraestructura deportiva. Es la cuna del bebop y del legendario saxofonista Charlie Parker, que comenzó su carrera en los clubes del histórico distrito 18th & Vine. Durante la Ley Seca, Kansas City fue conocida como el «París de las planicies» por su intensa vida nocturna, una tradición que todavía hoy se respira en sus bares y escenarios de jazz.

Y si hay algo que define la identidad local tanto como el fútbol durante estas semanas es la barbacoa. La versión de Kansas City, creada a comienzos del siglo XX por Henry Perry, se basa en largas horas de cocción a fuego lento con madera de nogal americano, una técnica que convirtió a la ciudad en una referencia gastronómica del país. Con cerca de un centenar de restaurantes especializados, nombres como Arthur Bryant’s, Joe’s Kansas City o Gates Bar-B-Q son paradas obligadas para los viajeros.

Para los hinchas argentinos, el Mundial también será es oportunidad de descubrir una ciudad que combina tradición musical, cultura deportiva y algunos de los sabores más emblemáticos del medio oeste estadounidense. Además a diferencia de otros destinos mundialistas como Nueva York, Los Ángeles o Miami, Kansas City aparece como una alternativa más amigable para el bolsillo. Según relevamientos recientes de la consultora Expatistan, el costo de vida local es un 11,1% inferior al promedio de Estados Unidos, mientras que los gastos vinculados a la vivienda resultan un 14,7% más bajos.

Con 38 años, Messi jugará su sexto Mundial con la Albiceleste. El 24 de junio cumplirá 39.

Para quienes planean una estadía corta durante el Mundial, el alojamiento es el gasto más importante. Los hoteles en la región ofrecen tarifas que oscilan entre los 54 y los 170 dólares por noche, según la categoría y la ubicación. El promedio ronda los 79 dólares diarios, aunque los valores pueden incrementarse a medida que se acerquen los partidos.

Los viajeros que prefieren departamentos temporarios encuentran opciones más amplias. Un departamento amoblado de 85 metros cuadrados cuesta entre 1.942 y 2.114 dólares mensuales, dependiendo del barrio. En tanto, un estudio de 45 metros cuadrados puede conseguirse por valores que van desde los 1.148 hasta los 1.580 dólares por mes.

Moverse por la ciudad tampoco representa un gasto excesivo en comparación con otras grandes urbes estadounidenses. Kansas City cuenta con una red de autobuses y un tranvía gratuito que conecta algunas de las principales zonas turísticas y comerciales, aunque muchos visitantes optan por aplicaciones de transporte o alquiler de autos para mayor comodidad.

A la hora de comer, el presupuesto diario dependerá del estilo de viaje. Un desayuno rápido puede costar entre 8 y 12 dólares, mientras que un almuerzo o una cena en restaurantes de gama media ronda los 20 o 30 dólares por persona. Las clásicas barbacoas de Missouri, uno de los emblemas gastronómicos locales, son una parada obligada para quienes quieran combinar fútbol y sabores típicos.

El imponente estadio de los Chiefs en el fútbol americano.

Cuánto cuesta comer y moverse en Kansas City

Los gastos gastronómicos son otro punto clave para quienes viajen a seguir a la Selección argentina.

Entre los precios relevados para junio de 2026 figuran:

Menú del día con bebida: USD 18 ($23.400)

Combo de comida rápida: USD 12 ($15.600)

Cena para dos en restaurante de barrio: USD 58 ($75.400)

Cena para dos en restaurante italiano con vino y postre: USD 87 ($113.100)

Capuccino: USD 6 ($7.800)

Cerveza de medio litro en un bar: USD 6 ($7.800)

En supermercados, algunos productos básicos tienen los siguientes valores:

12 huevos: USD 3,93 ($5.109)

1 litro de leche: USD 1,15 ($1.495)

1 kilo de tomates: USD 5,70 ($7.410)

1 kilo de manzanas: USD 4,37 ($5.681)

500 gramos de pechuga de pollo: USD 8 ($10.400)

Pan para dos personas por día: USD 3,53 ($4.589)

Botella de vino de calidad media: USD 20 ($26.000)

Transporte y movilidad

El transporte es aproximadamente 12,2% más barato que la media nacional. Los principales valores son:

Abono mensual de transporte público: USD 53 ($68.900)

Viaje en taxi de 8 kilómetros: USD 20 ($26.000)

Litro de combustible: USD 0,90 ($1.170)

Fuente Noticias Argentinas.



El desafío, como siempre, será equilibrar la pasión con el presupuesto. Pero quienes logran cruzar el continente para alentar a la Selección saben que hay experiencias que no se miden en dólares.